第七波信用管制打趴淡江大橋利多 淡水新建案揭露量比腰斬還慘

淡江大橋終於預計明年通車，重大交通建設即將實現，不過淡水預售市場仍不敵政策管控，管制前後的單月預售揭露量減少了75%，接下來利多實現後，就要觀察淡江大橋的實質效應，與未來淡北外環道路的興建，能否吸引更多的民眾進住。

統計顯示，從2021年7月實價登錄2.0上路以來，淡水地區的預售揭露就將近1萬戶，第七波管制前一年平均單月淡水預售揭露301戶，反映淡水在房價相對平價與捷運、淡江大橋興建的利多下，吸引不少民眾進場購買預售案。

不過就在第七波選擇性信用管制上路後，單月揭露平均剩下74件，較第七波前一年單月平均就少了75%、比腰斬還慘。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡江大橋利多對於房市有正面激勵效果，不過從工程確定發包開始興建後已經歷經多年，該上車的也都上車了，現在已經從有夢最美，逐漸到利多實現，未來就要看通車後是否有效解決淡水民眾的通勤問題。

另外，曾敬德指出，淡水還有淡北外環道路的建設利多，長期交通狀況有機會進一步改善，不過眾多利多仍得面對政策管控問題，現在市場自用當道，房市也回歸理性。