經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
第七波選擇性信用管制上路後，淡水預售屋單月揭露量平均剩下74件，較第七波前一年單月平均就少了75%、比腰斬還慘。信義房屋提供
第七波選擇性信用管制上路後，淡水預售屋單月揭露量平均剩下74件，較第七波前一年單月平均就少了75%、比腰斬還慘。信義房屋提供

淡江大橋終於預計明年通車，重大交通建設即將實現，不過淡水預售市場仍不敵政策管控，管制前後的單月預售揭露量減少了75%，接下來利多實現後，就要觀察淡江大橋的實質效應，與未來淡北外環道路的興建，能否吸引更多的民眾進住。

統計顯示，從2021年7月實價登錄2.0上路以來，淡水地區的預售揭露就將近1萬戶，第七波管制前一年平均單月淡水預售揭露301戶，反映淡水在房價相對平價與捷運、淡江大橋興建的利多下，吸引不少民眾進場購買預售案。

不過就在第七波選擇性信用管制上路後，單月揭露平均剩下74件，較第七波前一年單月平均就少了75%、比腰斬還慘。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡江大橋利多對於房市有正面激勵效果，不過從工程確定發包開始興建後已經歷經多年，該上車的也都上車了，現在已經從有夢最美，逐漸到利多實現，未來就要看通車後是否有效解決淡水民眾的通勤問題。

另外，曾敬德指出，淡水還有淡北外環道路的建設利多，長期交通狀況有機會進一步改善，不過眾多利多仍得面對政策管控問題，現在市場自用當道，房市也回歸理性。

預售 淡江大橋 房市

相關新聞

輝達進駐備案北士科T12私地整合難？ 李四川：我們有把握、是樂觀的

輝達進駐北士科Ｔ17Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案Ｔ12、並參考「公辦都更」以公私共同開發幫忙整合私地，輝達...

屋主破防了！第3季房價跌勢擴大 這都一季就跌4.4%

最新2025年第3季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台...

國際建築之作「磐鈺雲詠」上樑 立序台中國際建築視野

中部豪宅建商磐鈺營建機構，在台灣大道核心地段的國際建築之作「磐鈺雲詠」，於8日舉行上樑典禮，也象徵建築工程迎來重要的里程...

第七波信用管制打趴淡江大橋利多 淡水新建案揭露量比腰斬還慘

淡江大橋終於預計明年通車，重大交通建設即將實現，不過淡水預售市場仍不敵政策管控，管制前後的單月預售揭露量減少了75%，接...

2025台東產業論壇落幕 產官學界與在地業者擘畫藍圖

台東縣政府今於國立台灣史前文化博物館國際會議廳舉辦「慢經濟、新動能：2025台東產業論壇」，集結產官學界與在地業者跨域合...

第3季房價跌幅擴大至2.8% 專家：第4季還會再跌

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年第2季全國房價指數小幅下修1.6%，第3季跌幅擴大、達2.8%，反映市場買氣降溫，...

