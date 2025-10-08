第3季房價跌幅擴大至2.8% 專家：第4季還會再跌

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年第2季全國房價指數小幅下修1.6%，第3季跌幅擴大、達2.8%，反映市場買氣降溫，房價呈現緩跌走勢，尤其9月六都、新竹縣市議價率在10%~13.2%相對高檔，與去年6、7月房市高點相比，成交議價率擴大，顯示「降價促成交」是交易關鍵。

展望第4季房價，葉凌琪認為，在市場沒有太大利空或利多釋出下，第4季估計市場依然呈現緩跌格局，六都、新竹縣市房價初估季跌1.5%~5%間，單季整體房價估計跌2.5%~2.8%間；累計2025年全年平均整體房價估下修5%~6%。

2025年第3季全國即時房價指數較上季下跌2.8%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，延續去年下半年的市況，房市交易仍冷。

到了今年第3季，川普於8月宣布對台課徵20%關稅，且目前房市政策尚未放寬，房市交易量縮持續，帶動部分屋主讓利求售，使六都、新竹縣市房價出現跌幅擴大的趨勢。

郭翰補充，不過9月4日行政院拍板將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2放款比率限制外，讓銀行可釋放更多放款量能，有望提高首購族的購屋意願。

2025年第3季高雄市即時房價指數季跌幅為4.4%，為七都六都、新竹縣市最高。郭翰說明，高雄市近年來受益於台積電（2330）的設廠投資，不僅帶動全市土地上漲，房價也跟著水漲船高。然而，自去年下半年開始，受房貸緊縮及信用管制的衝擊，房價開始緩步修正。而今年房價仍持續下修，且幅度加大，高雄從上一季指數小幅修正0.9%後，第3季再擴大至4.4%，整體房價呈現走跌趨勢。

至於2025年第3季台南市即時房價指數季跌幅為3.6%，居六都、新竹縣市第二。郭翰指出，台南市近年來受惠於科技題材的帶動下，房價急速飆漲，但當地薪資漲幅遠不及房價飆升速度，房價已開始鬆動，支撐力不足。數據顯示，台南今年房價繼續下修，從上一季指數下跌2.7%後，第3季再擴大至3.6%，房價持續下跌。