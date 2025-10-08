輝達進駐北士科卡關？白營喊話不要政治口水 北市府展現態度

北市議會今天開議，民眾黨團今盤點蔣市府施政缺失，特別是輝達能否順利進駐北士科，喊話朝野不要有政治口水，各方合作將輝達留在台灣、留在士北。北市府副發言人蔡畹鎣說，爭取輝達一事，市府不會囿於政治口水，積極以合法、合契約的不同方案協助輝達。

民眾黨北市議會黨團今舉辦「九局下半，市政拆彈」記者會，直指蔣萬安任期將進入第4年，在新會期之前，再度聚焦公館圓環、 北士科招商、一殯周邊、7000戶社宅、聯開宅等市政議題的進程，要幫蔣萬安市政體檢，拴緊蔣市府的螺絲。

士林、北投區議員黃瀞瑩關注「輝達是否留在北士科」，蔣萬安應成為公務人員的後盾，讓他們面對用地協調、法規程序與中央溝通時，敢於負責、勇於任事，不要因政治攻防而卻步，籲蔣「站在第一線，當公務員的靠山。」也要蔣把各方案送議會與各黨團溝通，明日施政報告主動說明與輝達、新光人壽的溝通過程，讓朝野合作讓輝達留在台北。

中山、大同區議員林珍羽批蔣萬安視而不見他的中山區「起家厝」，一殯拆遷後，未見蔣市府任何整體規畫，也對殯葬、花店共108家業者不聞不問。她要求蔣應規畫完整街廓，並將區公所、戶政事務所與中山警分局等行政量體納入評估，把現階段的臨時停車場與中長期的機能整合、產業安置、轉型輔導「接起來」。

議員陳宥丞拋「2好3壞」市政檢討，稱讚蔣的市政熟稔度愈來愈高、支持財畫法修法，但市府員工「雪崩式離職」、捷運頻故障與公館圓環拆後亂象等交通問題，以及都更、社宅不及前市長柯文哲任內一半，蔣能否順利連任，就看最後一球要投好球或保送對手；他批蔣市府心態不積極，施政報告只提一次輝達，有關雙城論壇更僅36字。

黨團總召張志豪未到場，由黃瀞瑩轉述。張志豪提及，雙城論壇延期就是兩岸交流的對話受阻，這不是第一次讓政治立場凌駕城市交流，請執政黨不要用政治立場凌駕城市交流，呼籲蔣萬安積極推動準備工作，此次延後不一定是壞事，若繼續消極、被動，去年雙城論壇可能就會是最後一屆。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安市長上任以來，一直堅持對的事就勇敢去做，無論是「中央不做台北做」的鮮奶週報，全台首創的幸福住宅、好孕專車、婦幼專責醫院等社會福利政策，又或是捷運六線齊發2.0與淡水河岸改造等重大建設皆然。