塭仔圳第一區重劃完成 新北啟動換狀、延時與假日服務

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北塭仔圳第一區重劃完成，無異議土地可至任一地所換發新權狀，免跑新莊、免排隊更便利。圖／新北市地政局提供
新北塭仔圳第一區重劃完成，無異議土地可至任一地所換發新權狀，免跑新莊、免排隊更便利。圖／新北市地政局提供

新北市塭仔圳市地重劃案第一區土地分配結果公告期滿，其中無涉及異議的土地均已完成權利變更登記。新北市新莊地政事務所近日已寄出更換所有權狀通知，土地所有權人即日起可至全市任一地政事務所申辦換狀，不受轄區限制，以分散人潮、減少奔波。

新北市地政局指出，塭仔圳第一區共有4千多位土地所有權人，重劃前約有8千多筆土地，為配合大街廓開發並降低異議案件，市府訂定「塭仔圳土地調整分配原則」，受理788件調整分配申請，整合破碎地籍，讓原先形狀不規則、面積零碎的土地調整為大小適中、形狀方整的地塊。重劃後土地筆數降為1千多筆，整體土地利用效率與價值大幅提升。

地政局表示，塭仔圳第一區首批換狀案件共2萬5千件，因涉及人數眾多，新莊地所除受理一般臨櫃辦理外，也推出多項便民措施，包含「平日延時收件」及「假日換狀」服務。國慶連假後自10月13日至17日、10月21日與28日，以及11月每周二均延長收件至晚間7時30分，並於10月18日星期六上午9時至下午4時開放假日換狀，方便上班族利用。

此外，民眾也可選擇線上申辦或跨縣市代收辦理後郵寄到府，無需親赴新莊地所。新北地政局提醒，換發重劃後所有權狀免收登記規費，所有權人只需依照通知書及服務須知，備妥相關文件即可辦理；若暫無急需，未立即換狀亦不影響權益，日後可隨時辦理。

地政局補充，部分土地在公告期間仍涉及異議案件，待異議處理完畢後，將再行公文通知土地所有權人辦理後續登記作業。

新北塭仔圳第一區重劃完成，無異議土地可至任一地所換發新權狀，免跑新莊、免排隊更便利。圖／新北市地政局提供
新北塭仔圳第一區重劃完成，無異議土地可至任一地所換發新權狀，免跑新莊、免排隊更便利。圖／新北市地政局提供
新北塭仔圳第一區重劃完成，無異議土地可至任一地所換發新權狀，免跑新莊、免排隊更便利。圖／新北市地政局提供
新北塭仔圳第一區重劃完成，無異議土地可至任一地所換發新權狀，免跑新莊、免排隊更便利。圖／新北市地政局提供

新北 重劃區

