從教室到大海培養領導力！安永以人為本打造全方位學習環境

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永透過職級晉升課程培養人才。業者提供
安永聯合會計師事務所近年積極以「以人為本」為核心理念，強調人才是企業永續發展的關鍵動能。安永表示，唯有讓員工持續成長，企業才能長遠茁壯，因此投入大量資源打造多元學習環境，讓同仁能在不同職涯階段精進專業、強化領導力，並把所學轉化為具實質影響力的專業服務。

安永多年來建立完善的學習體系，涵蓋從新進員工到高階主管的完整培訓規劃。其中，「職級晉升課程」被視為核心訓練之一。近期針對新晉升的初階主管舉辦兩天培訓課程，協助同仁在角色轉換關鍵期快速站穩腳步。

首日課程聚焦角色定位、領導力養成、當責與授權、社交風格及變通能力等主題，奠定主管領導的基礎素養。

第二天則安排充滿挑戰性的團隊實作課程，學員必須在「自力造筏」與「獨木舟挑戰」活動中合作規劃、分工執行，透過過程中的討論與行動，體現「同舟共濟」的精神，也讓同仁在挑戰中培養領導與協作能力。

除了依職級設計訓練課程外，安永也積極推動跨世代的領導力發展，如「合夥人All-in盃」課程，讓不同世代同仁透過情境挑戰與互動，促進交流與理解，進一步強化組織凝聚力。

安永強調，持續投資人才是最具前瞻性的策略。未來將持續打造專業、多元且啟發性的學習環境，讓每位同仁在專業技能、團隊合作與跨界交流中不斷成長。安永相信，唯有從人出發，才能實現卓越服務，並陪伴客戶迎向長遠、永續的未來。

