淡江大橋2026通車倒數 八里、淡水房價人口雙漲

淡江大橋預計於2026年5月通車，屆時將大幅縮短淡水與八里之間的車程距離，也為雙北市房市增添一大利多。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工，自動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%；而八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾四成，漲勢超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水和八里因位處大台北地區的西北部，到台北市中心的距離遠，交通問題長期以來的發展瓶頸，雖然有輕軌與捷運銜接，但往返台北市區通勤時間普遍超過1小時，因此交易熱，但漲勢緩。

張旭嵐指出，未來隨著淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期陸續推進，有望持續改善區域聯外交通。

張旭嵐分析，由於淡水在大台北地區長期處於低基期房價區，是不少小資族首選，加上淡江大橋通車利多發酵，淡水區在2024年人口數突破20萬大關，成為大台北地區人口成長最快速的行政區之一。

目前淡水新建案主要在淡海新市鎮，據實價登錄資料顯示，淡海新市鎮新建案每坪成交價從3字頭起跳，三房帶車位有機會1,200萬成家，吸引小資家庭落腳。