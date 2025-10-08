快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

淡江大橋2026通車倒數 八里、淡水房價人口雙漲

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工，自動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%；而八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾四成，漲勢超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工，自動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%；而八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾四成，漲勢超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。台灣房屋集團提供

淡江大橋預計於2026年5月通車，屆時將大幅縮短淡水與八里之間的車程距離，也為雙北市房市增添一大利多。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工，自動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%；而八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾四成，漲勢超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水和八里因位處大台北地區的西北部，到台北市中心的距離遠，交通問題長期以來的發展瓶頸，雖然有輕軌與捷運銜接，但往返台北市區通勤時間普遍超過1小時，因此交易熱，但漲勢緩。

張旭嵐指出，未來隨著淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期陸續推進，有望持續改善區域聯外交通。

張旭嵐分析，由於淡水在大台北地區長期處於低基期房價區，是不少小資族首選，加上淡江大橋通車利多發酵，淡水區在2024年人口數突破20萬大關，成為大台北地區人口成長最快速的行政區之一。

目前淡水新建案主要在淡海新市鎮，據實價登錄資料顯示，淡海新市鎮新建案每坪成交價從3字頭起跳，三房帶車位有機會1,200萬成家，吸引小資家庭落腳。

淡江大橋 八里 房價

延伸閱讀

南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

新北淡水藝術嘉年華登場 踩街共賞淡江大橋之美

淡水人等到了！來自名古屋「客美多咖啡」進駐淡水 不只「買飲品送早餐」 還有單店限定「千島炸雞堡」也吃得到

相關新聞

輝達進駐備案北士科T12私地整合難？ 李四川：我們有把握、是樂觀的

輝達進駐北士科Ｔ17Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案Ｔ12、並參考「公辦都更」以公私共同開發幫忙整合私地，輝達...

屋主破防了！第3季房價跌勢擴大 這都一季就跌4.4%

最新2025年第3季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台...

從教室到大海培養領導力！安永以人為本打造全方位學習環境

安永聯合會計師事務所近年積極以「以人為本」為核心理念，強調人才是企業永續發展的關鍵動能。安永表示，唯有讓員工持續成長，企...

淡江大橋2026通車倒數 八里、淡水房價人口雙漲

淡江大橋預計於2026年5月通車，屆時將大幅縮短淡水與八里之間的車程距離，也為雙北市房市增添一大利多。

《2025 WIW世界投資者週聯合論壇》10月8日登場

由國際證券管理機構組織（IOSCO）倡議的「世界投資者週」（World Investor Week, WIW），推廣投資人教育與金融素養。今年臺灣以「數位創新 × 專業協作，打造資產管理信任新架構」為

確保居住安全 北市提醒403震損紅黃單住戶把握補助期限

為讓更多符合條件的市民受惠，市府去年5月啟動「臺北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，市府已將補助申請期限延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。