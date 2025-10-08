輝達進駐備案北士科T12私地整合難？ 李四川：我們有把握、是樂觀的

輝達進駐北士科Ｔ17Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案Ｔ12、並參考「公辦都更」以公私共同開發幫忙整合私地，輝達向市府表達願帶回研究。不過外界擔憂，T12旁私地主人數多整合難度高？副市長李四川今表示，「我想這個我們有把握，看起來(整合)是樂觀的。」

輝達進駐北士科T1718，因北市府與新壽合意解約有歧見陷入僵局，北市府昨天與輝達協商提出備案，輝達表示願意就T12基地回去研究。不過有知情人士透露，T12周邊私地主人數多，除味丹，開璽建設等外，還有約44個自然人地主，輝達考量點在於整合恐曠日廢時，且成本將很難控制。

對此，李四川今天表示，「我想這個我們有把握」，前面這段期間，雖有一塊地繼承人比較多，但最主要還是23個，看起來是樂觀的，且當初輝達在意是，由輝達整合會比較困難，市府也答應如果願意T12基地，北市府會幫輝達整合，會依據相關法令辦理。

對於民眾黨發言人轉述前市長柯文哲說法，指這次輝達進駐北士科，是因公務員被柯案嚇到，導致擔心被指圖利才不敢直接做？李四川表示，北市府所有公務人員都是依法辦理，因為T1718已經標給新壽，必須依照契約及相關法令辦理，跟其餘的部分應該沒有什麼關係。

李四川今表示，北市府原本就跟輝達有固定會議，昨天的會議是輝達與新壽的MOU失效後第一次會議，外界認為輝達與新壽MOU失效是卡關，但他認為這是「好的開始」，可以讓輝達重新評估T1718以外的地，所以昨天就T12及台北市其他土地，跟輝達交換意見，輝達也願意拿回去做研討。

至於松南基地是否也列入考量？李四川說，都不排除將相關土地，提供給輝達參考。被問到下次與輝達的開會時間？李四川說，若輝達研究有答案，隨時都可以開會再研擬。