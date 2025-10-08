確保居住安全 北市提醒403震損紅黃單住戶把握補助期限

為讓更多符合條件的市民受惠，市府去年5月啟動「臺北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，市府已將補助申請期限延長至今年12月31日，建管處提醒，目前距離期限僅剩三個月不到，建管處特別提醒尚未申請的住戶務必及早提出申請，以免錯失補助機會。

去年403地震造成部分建築物受損，臺北市政府立即進行建築物紅黃單列管，並於去年5月啟動「臺北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，協助受災市民修繕房屋、恢復居住品質。

建管處處長虞積學表示，市府籌措超過1億1千萬元經費，專款用於紅黃單建築物修繕補助。其中，紅單建築物每戶最高補助50萬元，黃單建築物最高40萬元；若涉及共用區域修繕，每棟最高可獲150萬元補助，協助市民減輕修繕經濟負擔。

虞積學進一步指出，403地震導致部分建築物結構受損，若未及時修繕，恐持續危及居住安全。市府秉持「安全第一」原則，除延長申請期限，也積極宣導，盼所有符合資格的所有權人儘速完成修繕並提出補助申請。

建管處強調，震損補助申請期限至今年12月31日止，提醒市民務必把握時間，及早行動，守護家園安全。相關申請資訊可至臺北市建管處網站查詢，或撥打1999轉8387市民服務專線洽詢。