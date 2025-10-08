長庚醫科砸35億插旗嘉義馬稠後 智慧醫療與速凍食品雙引擎啟動
長庚醫學科技公司嘉義廠興建工程今天於馬稠後產業園區舉行上樑典禮，斥資35億新廠規畫地上5層，樓地板面積達9585坪，除將擴充醫療器材產能，更跨足速凍食品產業，預計2026年下半年正式投產啟用，為嘉義帶來醫療與食品產業的新量能。
典禮由嘉義縣長翁章梁、嘉義長庚醫院院長楊仁宗等人共同主持。長庚醫科公司董事長楊麗珠致詞指出，公司自1999年成立以來，深耕醫材領域超過26年。嘉義新廠將導入自動化、智慧化及節能化的生產系統，提升電動病床、護理車、生理監測設備等產能，也透過速凍工廠提供長庚體系病患、家屬與員工更便利安心的餐飲服務。
翁章梁表示，長庚醫科選擇落腳馬稠後產業園區，象徵企業對嘉義投下信心票，也為園區注入新的產業動能。目前馬稠後園區一期已有26家廠商投入生產營運，二期也有25家業者陸續興工，產業聚落正快速成形。縣府將持續推動園區建設、完善生活機能，並與企業、學校及法人合作，培育在地技術人才，吸引更多優質企業進駐，讓園區成為嘉義產業發展的新引擎。
長庚醫科公司強調，嘉義新廠將成為智慧醫療設備與速凍食品製造的雙核心據點，不僅是長庚醫療體系的重要後盾，也將與地方攜手合作，推動嘉義成為台灣健康與醫療產業重鎮。
