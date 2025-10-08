中市新百貨商場本季至明年陸續開幕 他看好周邊房市將成新推案焦點

新光三越台中店經過氣爆事件後，上個月27日重新開門迎賓，928連假湧現人潮與車潮，再度展現「地王」商圈氣勢。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中市的百貨商場及零售業年營業額每年不斷創新高，有多家新百貨商場第四季起至明年陸續開幕，他看好新商場周邊房市未來表現，可能成新的推案焦點。

他說，新光三越中港店去年營業額258.3億元，是全台百貨業龍頭，隔壁的台中大遠百也以209億元名列第3名，僅次於台北101精品購物中心的238億元。全台三家年營業額在 200 億元以上的百貨業，台中就有兩家。新光三越台中店927重新開門迎賓後，還新增135個新櫃與餐飲店，注入新活力。商業界素有「首店經濟」之說，新光三越台中店25年來穩坐全台百貨業績冠軍寶座，凸顯首店經濟效早在台中成型。

鄉林不動產研究室指出，因為百貨市場蓬勃，建商也擴大布局商場百貨版圖。像是漢神建設的「台中漢神洲際購物中心」年底將開幕；元利建設以全聯入主大潤發後，改名為「大全聯」同步在東區籌備「全聯百貨批發商場旗艦店」，占地面積約4245坪．是地上四層複合式商場。

台中捷運綠線文心路與台灣大道路口的「市政府站」G9-1土地開發案，由冠德建設與中鹿開發合作，興建地上43層、高208公尺的大樓，打造商場、企業辦公室、共享辦公室、會議中心、旅館及多功能展演廳的綜合建築，旁邊還有「國泰101置地廣場」緊鄰。 另外，高鐵台中站旁的大型複合式開發案、號稱全台最大百貨購物中心「D-ONE第一大天地」也預計明年底開幕。

還有，富旺建設在國際高鐵站特區規畫「F Plaza 烏日商場」；太子建設在大里與崇德路三段分別開發「太子置地廣場」，其中崇德路太子置地廣場今年六月剛取得建照，規畫地下兩層，地上六層建築，引進約60個品牌，預計2028年營運。