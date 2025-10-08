北市地震紅黃單修繕補助最高150萬元 建管處曝申請期限到這天
403地震釀北市多棟建物受損，北市府祭出列管紅黃單建物修繕補強補助，每棟最多可獲40萬至150萬元不等，受惠對象包含921、331地震。建管處今說，15件紅黃單已獲補助並解除列管，40件黃單列管中，籲住戶把握不到3個月補助期限。
建管處去年5月啟動「台北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，對象不只403震災建物，也納入921、331地震的紅黃單建物，協助受災市民修繕房屋、恢復居住品質。
建管處長虞積學表示，市府籌措超過1億1千萬元經費，專款用於紅黃單建築物修繕補助；紅單建築物每戶最高補助50萬元，黃單建築物最高40萬元；若涉及共用區域修繕，每棟最高可獲150萬元補助。
建管處說，403地震2張紅單均解除列管，其中1件拆除，1件修繕完已解除列管並申請補助。另外，14件黃單已申請補助並解除列管，目前尚未解除列管還有40件，包含北投區9件、內湖區與信義區各6件、士林區5件、中山區4件，大安區、文山區、松山區、萬華區各2件，大同區和中正區分別為1件。
虞積學指出，403地震導致部分建築物結構受損，若未及時修繕，恐持續危及居住安全。市府秉持「安全第一」原則，為讓更多符合條件的市民受惠，已將補助申請期限延長至12月31日，同時積極宣導，盼所有符合資格的所有權人儘速完成修繕並提出補助申請。詳情可上建管處官網查詢或致電1999轉8387市民服務專線洽詢。
