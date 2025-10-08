屋主破防了！第3季房價跌勢擴大 這都一季就跌4.4%

最新2025年第3季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台指數跌幅為2.8%。

各都表現，高雄跌勢最明顯，季跌幅達4.4%，台中、台南皆逾3%，桃園跌幅2.9%，新竹縣市跌幅2.3%，台北、新北跌幅較輕，跌幅在1.6%~2%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。今年上半年，延續去年下半年的市況，房市交易仍冷。

到了今年第三季，川普於8月宣布對台課徵20%關稅，且目前房市政策尚未放寬，房市交易量縮持續，帶動部分屋主讓利求售，使七都房價出現跌幅擴大的趨勢。

郭翰補充，9月4日行政院拍板將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2放款比率限制外，讓銀行可釋放更多放款量能，有望提高首購族的購屋意願。

郭翰說明，高雄近年來受益於台積電（2330）設廠投資，帶動全市土地上漲，房價也跟著水漲船高。

然而，自去年下半年開始，受房貸緊縮及信用管制的衝擊，房價開始緩步修正。今年房價仍持續下修，且幅度加大，高雄從上一季指數小幅修正0.9%後，這季再擴大至4.4%，整體房價呈現走跌趨勢。

台南近年來受惠於科技題材的帶動下，房價急速飆漲，但當地薪資漲幅遠不及房價飆升速度，房價開始鬆動，支撐力不足。數據顯示，台南今年房價繼續下修，從上一季指數下跌2.7%後，這季再擴大至3.6%，房價持續下跌。