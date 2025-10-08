「全台最貴影城」登場！大巨蛋秀泰影城斥資4億打造 這天起預售開搶

萬眾矚目的「大巨蛋秀泰影城」將於10月28日正式開幕，10月17日率先試營運、10月9日開放預售部分場次。作為秀泰集團最頂級旗艦據點，總投資金額高達4億元、占地超過3,000坪，集結全台最多特殊影廳與頂規設備，重新定義台灣影城新標準。

影城位於台北大巨蛋園區影城棟2至5樓，共設14座影廳、1,750席座位，擁有全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX及Dolby Vision+Atmos三大沉浸式影廳，並全球首創「Remmi Chair影廳」，合計7座特殊影廳，為全台之最。無論是多面環景的立體包覆感、動態座椅的震撼臨場感，或Dolby全景聲的細膩音效，都帶給影迷前所未有的五感體驗。

在空間與座椅設計上，大巨蛋秀泰影城融入藝術美學與工藝精神。Remmi Chair影廳採用芬蘭設計大師Yrjö Kukkapuro經典人體工學座椅，全球首次導入戲院空間，從角度、支撐到材質皆為長時間舒適觀影打造。全館並搭載Harman專業劇院級音響系統，透過建築聲學調校呈現極致臨場音效，營造沉浸式觀影體驗。

秀泰集團以「從電影開始，重新定義影城」為品牌理念，未來將於大巨蛋打造結合電影、直播、電競、演唱會的跨界娛樂平台，成為全方位沉浸式娛樂新據點。影城將於10月27日開幕前夕推出一日限定「半價體驗日」，邀影迷搶先感受最強影廳科技魅力，並同步祭出會員禮與開幕優惠，預料將掀起新一波觀影熱潮。