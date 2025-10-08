「店王」新光三越強勢回歸 台中商業使照核發面積全台居冠

內政部營建署統計，今年前七月全台商業類建築使用照核發樓地板面積總計達15.84萬坪，雖較去年同期略為減少，但單一開發案樓地板面積大幅成長。其中，又以六都之中的台中市，以9萬3,562坪，年增17倍，居全國之冠。

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰8日指出，中台灣經濟消費動能大幅超越雙北、持續領跑全台，百貨商場及零售業年營業額每年不斷創新高，台中有多家新百貨商場第4季起陸續開幕，他看好新商場周邊房市的未來表現，預料將成推案新焦點。

根據統計，全台商業類建築物使用執照今年前7個月共計核發58件、樓地板面積15.84萬坪，較去年減少16件、但樓地板面積卻差不多，六都之中又以台中市最為明顯，商業類使照件數雖僅較去年增加四件、而樓板面積卻大幅成長、年增率高達1,740.4%。

鄉林不動產研究室說，疫後百貨商場因應消費需求擴張、商品陳列、藝文佈展及用餐空間舒適性，規模趨向大型化，加上台中市坐擁全台核心地利，吸納人口紅利及周邊雲、彰、投、苗等縣市，中台灣約600萬人口，龐大消費實力驚人。

像新光三越台中中港店2024年營業額258.3億元，穩坐全台百貨業龍頭寶座，隔壁的台中大遠百也以209億元，名列全台第三名，僅次於台北101精品購物中心的238億元，全台三家年營業額在200億元以上的百貨業，台中就占兩家。

新光三越台中店閉門整修七個多月後，927重新開門迎賓，又逢928三天連續假期，湧現人潮與車潮，再度展現「店王」商圈氣勢，新增135個新櫃與餐飲店，為高消費注入新活力。

賴正鎰表示，商業界素有「首店經濟」名稱，「首店」是指某家引領性品牌在特定區域內開設的第一家店或門市，消費者對消費品質和產品的個性化、新鮮感都愈來愈講究，新品牌、新產品、新業態也會創造新的群聚效應、促進經濟增長點。像新光三越台中店開幕25年來，穩坐全台百貨業績冠軍寶座，凸顯首店經濟效早在台中成型。

鄉林不動產研究室指出，百貨市場百家爭鳴，傳統百貨公司積極拓點之外，建商也擴大佈局商場百貨版圖，像是漢神建設從高雄北上台中擴張「台中漢神洲際購物中心」明年第1季將開幕；元利建設以全聯入主大潤發後，改名為「大全聯」，同步在東區籌備全聯百貨批發商場旗艦店，占地面積約4,245坪．地上四層複合式商場。

台中捷運綠線文心路與台灣大道路口「市政府站」的G9-1土地開發案，則由冠德建設與中鹿開發合作，將興建地上43層、樓高208公尺，要打造商場、企業辦公室、共享辦公室、會議中心、旅館及多功能展演廳的綜合建築，將可與捷運藍線共站轉乘；旁邊緊鄰的還有「國泰101置地廣場」。

第一大國際開發斥資興建，緊鄰高鐵台中站的大型複合式開發案，享三鐵共構的軌道紅利，號稱全台最大百貨購物中心「D-ONE第一大天地」，主體結構積極趕工中，結合百貨購物、五星級飯店、辦公大樓、會展中心、影城等，預計明年底完工。

另外，富旺國際在高鐵站特區規劃「F Plaza烏日商場」；太子建設在大里與崇德路三段分別開發「太子置地廣場」，其中崇德路太子置地廣場今天動工，規劃地下三層，地上六層，規劃引進約60個品牌，包括統一佳佳健身俱樂部、星巴克、7-11旗艦店和Mia C'bon超市及家樂福，預計2028年開幕營運。

賴正鎰認為，台中躍居全台零售產業投資的重鎮，預期也將帶動周邊住宅及商辦市場持續增溫。尤其房地產建築開發商採多元發展策略，相繼跨足中小型購物商場市場或酒店，展現房地產與商業服務業的通路結合。