南市第3季房市交易量下滑 買賣棟數較去年同季大減逾3成

台南市今年不動產交易第3季土地與建物買賣移轉統計出爐，土地買賣筆數9089筆，與上季相比，減幅10.96%，與去年同期相較，減幅35.55%。此季建物買賣棟數4760棟，較上季減少15.68%，與去年第3季相比衰退32.24%。地政局表示，土地與建物買賣移轉棟數與去年同季相比減少3成以上，不動產市場交易動能下滑，短期內市場交易量恐持續面臨壓力。

地政局指出，從各行政區建物買賣移轉棟數統計資料顯示，第3季建物買賣移轉棟數前3名為安南區740棟、永康區651棟、安平區593棟，占全市四成以上。以新屋移轉棟數占建物買賣移轉棟數的比例而言，安南區67.03%、安平區63.58%、歸仁區57.51%、安定區62.14%、新市區高達71.17%，反映前幾年預售屋銷售熱潮帶動的交屋潮，並展現以上區域為新屋推案的交易動能及地區性發展潛力。本季建物辦竣第一次登記後移轉棟數為2049棟，占建物總移轉比例43.05%。

市長黃偉哲表示，全台房市因信用管制措施、美國關稅政策存在不確定性等因素，國內整體房市依舊處於觀望氛圍濃厚的市場，市府持續推動產業升級與新興園區開發，積極爭取中央資源、促進地區均衡建設。