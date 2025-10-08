皇家可口9日起開始競標 底價62.61元、承銷價每股72元

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

南僑（1702）轉投資皇家可口（7791）將於9日開始競標，競標期間為10月9日至14日，競拍底價訂為每股62.61元，公開申購承銷價格則暫定為每股72元溢價發行，共7200張，公開申購期間為10月15日至17日。皇家可口預計10月下旬轉上市交易，皇家可口為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資1億元，發行1000萬股，每股面額10元。

皇家可口成立於1986年，資本額7億元，今年上半年獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股盈餘(EPS)4.08元；法人預估，在冰品創新及強大品牌力杜老爺加持，開闊新的霜淇淋市場，以及南僑讚岐急凍熟麵持續擴大餐飲及零售通路滲透率，皇家可口未來3-5年營運每年將可雙位數成長。

皇家可口從1988年推出杜老爺甜筒，至今已銷售11億支；1991年推出杜老爺明星商品-曠世奇派，至今銷售已達13億支；桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果冰棒，四大長銷冰品至今占冰品總營收六成，凸顯出強勁的品牌力及消費者對品牌認可及忠誠度。

目前急凍熟麵有兩條產線，貢獻年營收約6億元，中壢廠第三條產線預計於今年第4季投產，產能是第一條及第二條總和，預計光是第三條產線就能貢獻6億元，第三條生產線加入後，產能與營收可望倍增。

此外，皇家可口目前客戶主要以內銷為主，不過隨著餐飲業者往海外布局，目前也評估隨著客戶至海外市場布局，而目前急凍熟麵生產線都具有清真食品認真，未來也將可搶食清真市場大餅。而皇家可口海外布局除評估透過泰國南僑拓展全球72個市場外，也可進軍美式賣場的全球平台，或是配合跟著既有餐飲客戶一起進軍海外市場，未來若外銷快速成長，不排除再布局新的生產線。

皇家 布局 餐飲業

