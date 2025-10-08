快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

健喬公開收購破局 健亞股價重挫逾9%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

製藥廠健喬（4114）7日發布聲明指出，近日發動對同業健亞生技（4130）的公開收購條件未成就。消息發布後，市場解讀此次購併案未成功，使得健亞上午股價重挫逾9%，賣壓出籠，稍早因併購題材上車的市場搶短買盤，紛紛下車。

健喬9月中旬宣布將公開收購健亞生技，擬以每股現金24元，收購15%-30%健亞股權，高於健亞當時股價約三成，引發健亞股價大漲。惟截至7日收購期限屆滿，健喬發布聲明表示，此次參與應賣數量為4,578,348股，未達最低收購數量的17,233,130股，此次公開收購條件未成就。消息拖累健亞8日股價大跌。

健亞上月則發布重大訊息表示，該公司過去三個完整年度（111年至113年）之價量平均價為每股30.88元，健喬此次擬以每股24元進行收購，估值過低。市場聲音也認為，此次收購案破局，主要原因是開價偏低。

健亞董事長陳正7日回應，自己「暫時鬆了一口氣」。為反對健喬收購，健亞董事會日前曾決議辦理私募普通股案，以最高發行股數不超過8,000萬股，引進私募資金；陳正表示，後續動作將待下次董事會召開再評估，但健亞創新發展的方向並不會改變。

健喬則重申，除了強化台灣藥物的供應穩定之外，更相信台灣製藥產業的整合，不僅能進一步提升本土製藥產業的競爭力發揮綜效，更是確保生技製藥產業韌性、推動國際化的重要一步。

董事長 生技

延伸閱讀

健喬收購健亞 未達門檻

健喬公開收購股權未達最低門檻 健亞董座直呼：暫時鬆了一口氣

健亞私募引進策略夥伴 三大計畫加速產品進入國際市場

氣動釘槍廠力肯供貨BOSCH等歐美品牌 獲威剛公開收購相挺

相關新聞

屋主破防了！第3季房價跌勢擴大 這都一季就跌4.4%

最新2025年第3季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台...

「店王」新光三越強勢回歸 台中商業使照核發面積全台居冠

內政部營建署統計，今年前七月全台商業類建築使用照核發樓地板面積總計達15.84萬坪，雖較去年同期略為減少，但單一開發案樓...

南市第3季房市交易量下滑 買賣棟數較去年同季大減逾3成

台南市今年不動產交易第3季土地與建物買賣移轉統計出爐，土地買賣筆數9089筆，與上季相比，減幅10.96%，與去年同期相...

地方選品創生台灣 國發會偕家樂福通路共創新舞台

國發會近年持續推動「地方創生」，秉持「永續、公益、共好」的精神，整合多方資源、扶植在地團隊，促進青年返鄉與人口回流。為進...

機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

近期針對機場是否開放白牌計程車引發討論，對此，交通部長陳世凱8日表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，明年上...

淡江大橋最大受惠區不是淡水 這裡房價漲四成

淡江大橋預計明年5月通車，台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。