健喬公開收購破局 健亞股價重挫逾9%

製藥廠健喬（4114）7日發布聲明指出，近日發動對同業健亞生技（4130）的公開收購條件未成就。消息發布後，市場解讀此次購併案未成功，使得健亞上午股價重挫逾9%，賣壓出籠，稍早因併購題材上車的市場搶短買盤，紛紛下車。

健喬9月中旬宣布將公開收購健亞生技，擬以每股現金24元，收購15%-30%健亞股權，高於健亞當時股價約三成，引發健亞股價大漲。惟截至7日收購期限屆滿，健喬發布聲明表示，此次參與應賣數量為4,578,348股，未達最低收購數量的17,233,130股，此次公開收購條件未成就。消息拖累健亞8日股價大跌。

健亞上月則發布重大訊息表示，該公司過去三個完整年度（111年至113年）之價量平均價為每股30.88元，健喬此次擬以每股24元進行收購，估值過低。市場聲音也認為，此次收購案破局，主要原因是開價偏低。

健亞董事長陳正7日回應，自己「暫時鬆了一口氣」。為反對健喬收購，健亞董事會日前曾決議辦理私募普通股案，以最高發行股數不超過8,000萬股，引進私募資金；陳正表示，後續動作將待下次董事會召開再評估，但健亞創新發展的方向並不會改變。

健喬則重申，除了強化台灣藥物的供應穩定之外，更相信台灣製藥產業的整合，不僅能進一步提升本土製藥產業的競爭力發揮綜效，更是確保生技製藥產業韌性、推動國際化的重要一步。