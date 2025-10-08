地方選品創生台灣 國發會偕家樂福通路共創新舞台

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會推動「地方創生」，從近300件商品中選出兼具特色與市場潛力的50項優質商品，並成功媒合上架Mia C'bon超市及家樂福，記者林海／攝影
國發會推動「地方創生」，從近300件商品中選出兼具特色與市場潛力的50項優質商品，並成功媒合上架Mia C'bon超市及家樂福，記者林海／攝影

國發會近年持續推動「地方創生」，秉持「永續、公益、共好」的精神，整合多方資源、扶植在地團隊，促進青年返鄉與人口回流。為進一步拓展市場通路，今年特別執行「地方選品創生台灣」計畫，先以課程方式針對團隊需求輔導培力，再以徵件審查方式，從近300件商品中選出兼具特色與市場潛力的50項優質商品，並成功媒合上架Mia C'bon超市及家樂福

國發會表示，這些商品將正式進駐Mia C’bon超市台北101店、家樂福重慶概念店與內湖家樂福概念店三家實體店面，讓消費者能輕鬆購得台灣各地優質創生產品，將地方特色融入日常生活。

國發會指出，本次合作展現家樂福長期以來致力於推動「從i開始」永續價值行動，與地方創生所追求的價值高度契合，透過輔導地方創生品牌對接商業通路，建構地方創生市場化的模式，達到通路商與地方創生團隊雙贏的效果，期能以企業社會責任與國際零售通路的力量，讓台灣各地的優質產品被更多人看見。

國發會也說，此次上架產品不僅著重商品的創新力與市場性，更輔導促其符合相關檢驗規範及國際商品條碼，確保在品質、包裝與安全性上能與國際市場接軌，展現地方團隊專業能量的提升，更象徵創生產品已具備接受市場實際檢驗的實力。

這波上架商品具多元風土特色，包括嘉義梅山的林韻茶園團隊與阿里山林鐵合作推出的聯名茶包、花蓮富里與臺東長濱的優質稻米，到雲林與庇護農場合作的「乒乓香草醋」，顯現地方團隊努力將在地農產與文化價值轉化為具市場競爭力商品。

國家發展委員會透過徵選與通路媒合，協助團隊提升品牌形象與產品價值，更讓消費者在購物過程中實際參與支持地方產業，進一步推動地方創生的永續發展。Mia C’bon超市及家樂福方面也指出，與地方團隊攜手合作，不僅能讓更多民眾認識台灣的多元文化力，也為在地品牌拓展更大市場商機。

商品 家樂福 國發會

