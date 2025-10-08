守護美好家園 富宇建設捐贈小型消防水箱車

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
富宇建設捐贈的消防車配置於龍井分隊，協助守護民眾家園。圖／富宇建設提供
富宇建設協助提升消防工作量能，近日捐贈台中市政府消防局小型水箱消防車1輛，由台中市消防局副局長楊元吉代表受贈，將配置於消防局第四救災救護大隊龍井分隊，協助守護民眾美好家園。

富宇建設捐贈的小型水箱消防車造價約450萬元，車輛針對龍井地區常見的山坡地火警和狹小巷道火警，額外配備消防水帶快速佈線架和除汙水霧設備，可以大幅縮短水線佈署時間、爭取寶貴的救援時效，還能協助救災人員清除身上殘留的有害物質，車身機動性高，能迅速抵達災害現場。

消防局副局長楊元吉表示，富宇建設機構善舉提升本市消防救援能力，也展現對社會安全的深切關懷與責任感。此項捐贈行動，為消防局注入嶄新動能，讓救災工作更臻完善，守護市民生命財產安全更加有力。

富宇建設董事長特助張宇承說，富宇秉持回饋社會、賦予共好的初心，每一次的公益行動都是富宇對「家」的美好期待，希望以安全性更高的車輛及配備，成為第一線救災人員和在地民眾的後盾，守護好每一個家庭的幸福和安全，呼應富宇「用永續的心，賦予每一個家的美好」的品牌理念。

捐贈儀式中，消防局代表市府及龍井地區居民向富宇建設表達誠摯感謝，也期盼未來有更多企業響應公益，共同守護家園、打造更安心、有保障的生活環境。

