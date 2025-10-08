機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

近期針對機場是否開放白牌計程車引發討論，對此，交通部長陳世凱8日表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，明年上半年首度試辦開放。此外，對於高雄至桃園的接駁機進度，華航董事長高星潢表示，預計明年會有一批波音飛機正式上線服務，目前已派人到現場緊盯進度，接駁機部分也在研議中。

國民黨立委洪孟楷家今日於立法院交通委員會質詢表示，白牌車爭議過去屢被討論，上月桃園機場更發生香港旅客被甩出門外，警方甚至連開8槍，希望研議開放更寬容的規劃讓各方都能接受。機場有來自世界各地的旅客，每個人搭車習慣不一樣，最大的前提就是絕對不能亂，希望交通部提出具體規劃。

陳世凱回應，為了讓旅客接駁更便利，目前已在討論放寬更多元、實際、更符合現實的修法草案，預計今年底或明年1月執行為期3個月至4個月的試辦。

陳世凱會中受訪表示，現在發現民眾搭車方式愈來愈多元，過去機場都是以排班計程車載客，為符合旅客需求，已著手修正多元計程車辦法。由於各機場狀況不同，後續會朝試辦方向執行，並跟所有利害關係人開公聽會討論。

民航局長何淑萍則指出，白牌車其實是租賃車，只要預約就能搭乘，會盡量宣導旅客搭乘合法車輛。今年底也會提出修法，首度放寬多元計程車載客，預計明年初會預告、辦理公聽會收集意見、擇定各機場載客場地等，明年上半年於各機場試辦。

此外，民進黨立委許智傑也提到，桃機預辦登機已行之有年，高雄機場是否有望跟進？陳世凱表示，是否有機會從高鐵站或是火車站先做預辦登機，接下來也會研議，但此部分也牽扯到介面設定，因此還需要多方溝通。

許智傑追問，那針對之前提出希望能有高雄到桃園的接駁機，但受到波音交機進度影響目前無法有更新進度？華航何時才能夠交機？

高星潢表示，目前預估是2026年年中能夠通過所有認證，包括民航局認證然後正式上線服務，目前華航也已經派人親赴機廠緊盯飛機製造進度，另外對於高雄到桃園的接駁機部分，也有在研議中。