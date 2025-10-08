快訊

淡江大橋最大受惠區不是淡水 這裡房價漲四成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡海新市鎮示意圖／記者游智文攝影
淡海新市鎮示意圖／記者游智文攝影

淡江大橋預計明年5月通車，台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%。

八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾4成，漲勢超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水和八里到台北市中心的距離遠，交通問題成為房市發展瓶頸，雖有輕軌與捷運銜接，但往返台北市區通勤時間普遍超過1小時，因此交易熱，但漲勢緩。

不過，未來隨著淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期陸續推進，有望改善交通條件，解決交通痛點。

她表示，由於淡水在大台北地區長期處於低基期房價區，是不少小資族首選，加上淡江大橋通車利多發酵，淡水區在2024年人口數突破20萬大關，成為大台北地區人口成長最快速的行政區之一。

目前淡水新建案主要在淡海新市鎮，成交價從3字頭起跳，三房帶車位有機會1200萬成家，因此吸引小資家庭落腳。

進一步觀察今年買賣移轉棟數變化，淡水1至9月4,329棟，在2018年同期間，買賣移轉棟數為5,266棟，減幅17%，八里則逆勢上揚，2018年前9個月移轉棟數405棟，今年同期則提升至454棟，成長12%，顯示八里因為價格基期低，加上對於未來交通改善的期待，吸引自住與投資買方提前進場布局。

第一建經研究中心副理張菱育分析，淡江大橋將串聯淡水、八里與林口，縮短跨區通勤時間，並且強化北海岸與雙北都心的連結，對首購族與自住客群特別具吸引力。八里房價基期比淡水更低，且受惠交通利多效應，房價漲幅已經領先，未來更可能成為淡水需求外溢的主要承接區。

此外，近期新北市政府也正研議「新北大巨蛋」的選址方案，其中淡海二期被列為潛在評估基地之一。若有機會落腳淡水，將有望帶動周邊商業發展與觀光人潮，對區域發展產生加乘作用。

不過張菱育提醒，淡海二期腹地雖大、開發潛力高，但距離台北市區仍遠，加上目前周邊交通運能與基礎設施尚待補足，若要打造大型場館，仍須同步規劃交通疏運與公共設施，才能真正轉化為區域發展利多。

淡江大橋動工前後周邊房市變化。圖／台灣房屋提供
淡江大橋動工前後周邊房市變化。圖／台灣房屋提供

八里 淡江大橋

淡江大橋預計明年5月通車,台灣房屋集團趨勢中心觀察,淡江大橋於2019年動工前一年至今,七年間淡水與八里的房價和人口數皆...

