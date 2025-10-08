淡江大橋最大受惠區不是淡水 這裡房價漲四成
淡江大橋預計明年5月通車，台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%。
八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾4成，漲勢超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水和八里到台北市中心的距離遠，交通問題成為房市發展瓶頸，雖有輕軌與捷運銜接，但往返台北市區通勤時間普遍超過1小時，因此交易熱，但漲勢緩。
不過，未來隨著淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期陸續推進，有望改善交通條件，解決交通痛點。
她表示，由於淡水在大台北地區長期處於低基期房價區，是不少小資族首選，加上淡江大橋通車利多發酵，淡水區在2024年人口數突破20萬大關，成為大台北地區人口成長最快速的行政區之一。
目前淡水新建案主要在淡海新市鎮，成交價從3字頭起跳，三房帶車位有機會1200萬成家，因此吸引小資家庭落腳。
進一步觀察今年買賣移轉棟數變化，淡水1至9月4,329棟，在2018年同期間，買賣移轉棟數為5,266棟，減幅17%，八里則逆勢上揚，2018年前9個月移轉棟數405棟，今年同期則提升至454棟，成長12%，顯示八里因為價格基期低，加上對於未來交通改善的期待，吸引自住與投資買方提前進場布局。
第一建經研究中心副理張菱育分析，淡江大橋將串聯淡水、八里與林口，縮短跨區通勤時間，並且強化北海岸與雙北都心的連結，對首購族與自住客群特別具吸引力。八里房價基期比淡水更低，且受惠交通利多效應，房價漲幅已經領先，未來更可能成為淡水需求外溢的主要承接區。
此外，近期新北市政府也正研議「新北大巨蛋」的選址方案，其中淡海二期被列為潛在評估基地之一。若有機會落腳淡水，將有望帶動周邊商業發展與觀光人潮，對區域發展產生加乘作用。
不過張菱育提醒，淡海二期腹地雖大、開發潛力高，但距離台北市區仍遠，加上目前周邊交通運能與基礎設施尚待補足，若要打造大型場館，仍須同步規劃交通疏運與公共設施，才能真正轉化為區域發展利多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言