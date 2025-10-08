全家靠3招「鮮蛋」賣破億元創自有品牌 超商首賣「牧場直送生食鮮蛋」

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家鮮蛋商品因「品牌多元」、「規格多選」、「虛實購買」，已成小家戶仰賴的鮮蛋便利補給站。全家/提供
根據內政部統計，台灣兩人戶與三人戶家庭比例超過五成，顯示小家戶已成主流，其消費行為亦因應家庭人數變化，更趨向「少量、多次、即時」。依全家（5903）會員消費數據顯示，近年小家戶最常回購的四大日常補給為鮮蛋、鮮奶、家庭號土司與衛生紙，合計年營業額超過25億元，其中全家鮮蛋商品因「品牌多元」、「規格多選」、「虛實購買」，貨架上一字排開常銷品項高達九款，成小家戶仰賴的鮮蛋便利補給站，更已晉升億元商品俱樂部。

據農業部調查顯示，台灣每人年均食用雞蛋量超過350顆，「天天一顆蛋」已是常態，全家搶攻小家戶「蛋蛋商機」，推出新品「牧場直送生食鮮蛋」，每盒10顆售價150元，成為全國唯一販售生食級雞蛋與推出自有品牌雞蛋的便利商店。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，兩至三人組成的小家戶超過五成，採購行為具有「少量、多次、即時」的特性，其中生鮮雞蛋更是冰箱餐桌上須定期補貨的剛性食材，「全家」憑藉店點密集、24小時營運的業態優勢，透過「品牌多元」、「規格多選」、「虛實購買」三大策略，帶動生鮮雞蛋業績逐年成長，年銷售規模已突破億元。

目前全家販售高達9款鮮蛋商品，囊括大成、大武山、台南蛋品、石安牧場等品牌，涵蓋初卵蛋、動福蛋、紅殼蛋與CSA洗選蛋等，此次更率先推出自有品牌「牧場直送生食鮮蛋」，蛋品選擇多元且價格帶齊全，已成最便利的小家戶雞蛋補給站。

全家便利商店「牧場直送生食鮮蛋」，從益生菌飼料、純淨飼養到智慧洗選，流程皆為高規格生產為核心管理，並透過冷鏈配送確保最佳鮮度，並獲國立大學沙門氏菌監測清淨證明，不論是健身族群需補充高品質蛋白質、喜愛溫泉蛋與半熟蛋料理的族群，或注重親子餐桌食安的小家庭，均能安心享受。「全家」亦將永續理念融入產品包裝，「牧場直送生食鮮蛋」從蛋盒到外盒封條均採用FSC認證紙材，兼顧環境永續，每盒10顆售價150元。

歡慶新品上市，多款蛋品同推優惠，即日起至10月28日，凡於「全家」實體店舖購買「牧場直送生食鮮蛋」享第二件6折優惠；「大武山動福蛋」及「伊勢幸福鮮蛋」享任選第二件6折；「大成上品語鮮蛋」則享每盒6入特價84元。此外，「全家」APP隨買跨店取亦有「牧場直送生食鮮蛋」5盒特價550元限量優惠；另有「石安牧場動福蛋」每盒30顆，限量3入特價950元。

全家便利商店 牧場

