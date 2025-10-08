凱基金控展現藝術人才培育成果 大樓化身音樂廳

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基金控董事長王銘陽（圖中）號召集團主管及員工參與「看見人才」音樂會，鼓勵同仁培養藝術與音樂興趣，讓金融專業更具溫度與深度。圖／凱基金控提供
凱基金控董事長王銘陽（圖中）號召集團主管及員工參與「看見人才」音樂會，鼓勵同仁培養藝術與音樂興趣，讓金融專業更具溫度與深度。圖／凱基金控提供

凱基金控（2883）結合旗下中華開發文教基金會，持續推動「技藝職能獎學金」，協助年輕世代多元發展，為了拓展青年藝術家的表演舞台，今年特別舉辦三場「看見人才」系列音樂會，由大提琴、單簧管、民族聲樂及舞蹈等領域學生接力演出，使得金融大樓搖身一變成為音樂廳，讓同仁在工作忙碌之餘，也能遇見藝術最動人的瞬間。

正午時分，凱基金控總部響起大提琴獨奏《巴赫第一號無伴奏大提琴組曲》，純淨琴音在白色挑高大廳中迴盪；緊接著，西班牙作曲家Gaspar Cassadó《Danza Finale》旋律帶動全場氛圍，舞者長裙隨之飛揚，舞姿與琴聲交織出動人畫面，現場觀眾屏息凝神，沉浸在藝術的流動中。

凱基金控董事長王銘陽表示，集團長期支持青年學子發展各領域技藝職能潛力，尤其希望幫助青年藝術家走出校園、站上舞台，累積能量與自信；他也鼓勵同仁把藝術融入日常，培養美感與人文素養，成為「懂生活」的金融家，讓金融專業更具溫度與深度。

今年「看見人才」系列活動，讓人看見不同面貌的青春能量。北藝大音樂系游婷宇與三位同學組成「F4」單簧管四重奏，用台灣民謠串起輕快旋律；旅美青年大提琴家游理安與台藝大舞蹈研究所王郁文，聯手帶來音樂與舞蹈的跨域對話；師大民族音樂研究所的胡如茵，不但展現民族聲樂技巧，還即興帶領同仁合唱，現場宛如一堂互動式音樂課。

對青年藝術家來說，「看見人才」是累積舞台經驗的起點，對凱基員工而言，則是在日常工作中也能享受藝術洗禮。當金融專業與藝術能量在此交會，既拉近彼此距離，也實踐凱基金控企業、人才與社會三贏願景。

