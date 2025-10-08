北市前9月僅1.7萬棟！北市房仲公會：很大警訊

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影

台北市地政局公布114年9月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為1,775棟，累計今年1-9月總移轉數為17,300 棟，較去年同期減少25.5%。

台北市不動產仲介公會理事⾧蘇金城表示，相較其他五都，台北市9月的交易登記棟數年減21%，低於六都平均值年減29.5%，月增率則為六都中唯㇐正值 4%，相比之下，台北市9月市況不算太差。

不過，由於購屋貸款遭拖延，目前換屋購買都靠少數資金實力雄厚、不倚賴房貸的買方，但畢竟此類買方屬相對少數，難以支撐基本交易量，房仲業者生存已經陷入困境。

蘇金城表示，114年1-9月累計僅17,300棟，是一個很大的警訊，這已是107年以來同期的最低點，107年1-9月移轉棟數為20,052棟，當年台北市房仲會員家為769家，平均每店每月的成交棟數約為2.9件。

台北市8月底的房仲會員家數930家為歷史新高，平均每店每月的成交棟數約為2.1件，較107年同期減少了29%，成交少、店數多，店長店東營運十分艱困。

另以各行政區累計1-9月來看，大安區仍是獨佔鰲頭，較去年同期僅微減3.8%，顯示台北市精華核心區仍禁得起考驗，皇冠上的鑽石依舊閃耀；另南港區因新成屋陸續完工交屋，逆勢成長10.6%。

較去年同期衰退3成以上包括萬華區、中山區、大同區及北投區，老舊社區在今年相對未受青睞。

蘇金城表示，政府9月釋出換屋切結延長至18個月，以及新青安貸款不列入銀行法第72條之2的微寬鬆政策，預計在年底前會陸續反映在市場面，來人量及成交量可望回溫。惟台北市會員家數來到930家的歷史高點，同業競爭白熱化，慎防交易糾紛。

資料來源／台北市不動產仲介公會
