重構貿易秩序中的競爭優勢 渣打揭6大受益市場

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打集團最新發布《貿易的未來︰韌性》（Future of Trade: Resilience）調查指出，全球經濟結構與地緣政治的深層變化，正重新定義企業在國際貿易體系中的競爭優勢。面對物流、營運與產品成本持續上升，逾六成受訪企業預期營運成本將增加5%至14%，促使企業積極調整策略，採取多管齊下的方式以增強韌性與靈活性，包括重新布局供應鏈地理結構、優化資金管理及推進數位化轉型，以在重構的全球貿易秩序中搶占先機。

渣打報告針對全球1,200名企業高階主管進行調查，結果顯示，關稅仍是企業最關切的議題，但新興科技與全球經濟成長同樣關鍵，53%的企業將此三項列為驅動未來貿易的主要因素。企業亦普遍加速導入科技應用，高達95%的企業已採用或計畫於兩年內導入數位化供應鏈融資平台，以提升跨境交易韌性；雲端運算、人工智慧及數位資產等新技術正逐步成為貿易轉型的重要支柱。

渣打集團企業暨投資銀行業務全球聯席主管高恕年表示，企業正加速導入智慧製造與AI以抵消成本壓力。儘管貿易碎片化短期或影響全球成長，但發展中市場與數位科技的進展，仍為貿易帶來新機會，「現在正是企業積極強化韌性的時刻」。

調查並指出，印度、馬來西亞、中國大陸、印尼、阿聯與美國為企業供應鏈重組的主要受益市場，其中印度憑人口紅利與經濟成長優勢最受青睞，逾四成企業計畫擴大當地布局。亞洲區貿易活動亦顯著回升，東協區內整合加速推進。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，面對供應鏈挑戰與數位化壓力，企業財務需求愈加複雜，跨境貿易融資的重要性持續攀升。她指出，亞洲將憑藉市場規模與創新動能，持續扮演全球貿易核心，而台灣作為區域樞紐，其在產業鏈中的關鍵地位更加凸顯。渣打銀行將運用跨境金融網絡與專業顧問服務，協助企業強化財務結構、控管風險，並在多變的國際貿易格局中鞏固競爭優勢。

渣打國際商業銀行 投資銀行 布局

