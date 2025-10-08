東協+1 安特羅腸病毒疫苗與印尼ETANA簽訂銷售合約

國光生技子公司安特羅生技公告，與印尼最大民營生物製劑公司ETANA簽訂腸病毒疫苗獨家銷售合約，雙方將積極於印尼送件申請藥證，深耕印尼及清真市場，繼越南、泰國送件後，安特羅插旗印尼，對東協市場的佈局再加一，顯示對腸病毒疫苗的東南亞銷售深具信心。

安特羅生技表示，安特羅腸病毒疫苗今年7月越南送件、8月泰國送件，10月再與印尼主要的民營疫苗和生物製藥公司ETANA簽訂銷售合約，根據這份合約，由在地具有疫苗銷售通路和生產量能的ETANA負責藥證申請及上市後的銷售。安特羅預估，腸病毒疫苗將於明年在印尼送件註冊藥證，並與印尼在地的ETANA針對上市後的市場佈局進行策略討論。

安特羅總經理張哲瑋表示，印尼人口超過2.7億，是全球人口第四大國，也是東協中人口最多、最重要的市場，每年新生兒人數約450萬，印尼政府基於公衛及在地腸病毒疫情需求，對腸病毒疫苗進入印尼態度日趨積極；再加上印尼穆斯林人口眾多，超過86%均為回教徒，由於印尼合作方ETANA擁有清真認證的生物製劑廠，對於回教徒使用清真認證的疫苗需求經驗豐富。而由國光潭子廠生產的腸病毒疫苗使用先進生物反應器製程，品質穩定且產能更大，製程放大也獲食藥署核准，至少維持每年一百萬劑產能，有信心可穩定供應東南亞市場需求。

安特羅表示，腸病毒疫苗進入東協市場一步一腳印，透過慎選在地合作方，希望能加速腸病毒疫苗進軍東南亞，安特羅腸病毒疫苗已完成三期多中心臨床試驗，顯示疫苗有效性（VE）達99.21%，符合保護力及免疫持久性關鍵指標，安特羅持續著手於東南亞及全球市場開發，已向越南、澳門、泰國等地法規單位提出藥證註冊申請，以期能縮小區域性防治缺口，守護嬰幼兒健康。