全家鮮蛋晉升億元俱樂部 首賣生食級雞蛋

根據內政部統計，台灣兩人戶與三人戶家庭比例超過五成，顯示小家戶已成主流，其消費行為亦因應家庭人數變化，更趨向「少量、多次、即時」。依全家（5903）會員消費數據顯示，近年小家戶最常回購的四大日常補給為鮮蛋、鮮奶、家庭號土司與衛生紙，合計年營業額超過25億元，其中「全家」鮮蛋商品成小家戶仰賴的鮮蛋便利補給站，更已晉升億元商品俱樂部之列。

據農業部調查顯示，台灣每人年均食用雞蛋量超過350顆，「天天一顆蛋」已是常態，「全家」搶攻小家戶「蛋蛋商機」，推出新品「牧場直送生食鮮蛋」，每盒10顆售價150元，成為全國唯一販售生食級雞蛋與推出自有品牌雞蛋的便利商店，無論水煮、溫泉蛋或其他生食料理都能安心享用，即日起至10月28日購買「牧場直送生食鮮蛋」享第二件6折優惠。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，兩至三人組成的小家戶超過五成，採購行為具有「少量、多次、即時」的特性，其中生鮮雞蛋更是冰箱餐桌上須定期補貨的剛性食材，「全家」憑藉店點密集、24小時營運的業態優勢，透過「品牌多元」、「規格多選」、「虛實購買」三大策略，帶動生鮮雞蛋業績逐年成長，年銷售規模已突破億元。目前「全家」販售高達九款鮮蛋商品，囊括大成、大武山、台南蛋品、石安牧場等品牌，涵蓋初卵蛋、動福蛋、紅殼蛋與CSA洗選蛋等，此次更率先推出自有品牌「牧場直送生食鮮蛋」，蛋品選擇多元且價格帶齊全，「全家」已成最便利的小家戶雞蛋補給站。

全家表示，根據會員消費數據，生鮮雞蛋、鮮奶、家庭號土司、衛生紙為小家戶最常回購四大品項，去年合計創下逾25億業績。以衛生紙為例，已連續三年創下雙位數成長，其中FMC超柔抽取式衛生紙的買一送三限時優惠活動，超高C/P值屢屢引發全台衛生紙囤貨潮，被網友評價為「不買太虧」。