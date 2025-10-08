漢翔聘飛安專家彭斯民擔任顧問 導入SMS制度

快訊

中央社／ 台北8日電

航太大廠漢翔宣布聘請國內飛行安全管理領域權威彭斯民擔任飛安顧問，將協助漢翔建置「飛行安全管理系統」（SafetyManagement System，簡稱SMS），在漢翔既有的飛安體系基礎上，導入國際級標準與文化理念。

漢翔今天發布新聞稿說明，此次導入SMS制度，是國際民航組織（ICAO）及各國軍方積極推廣的重要安全機制，SMS以「主動預防、風險管控、持續改進、全員參與」為核心，並以「公正文化、學習文化、報告文化」為3大支柱，與漢翔多年來致力打造的安全文化高度契合。

漢翔進一步指出，SMS制度的精神，在於建立民航主管機關、公司與員工間的互信關係，鼓勵全員主動通報潛在風險，主管單位則以誠信與專業處理資訊，讓全員理解可接受與不可接受行為的明確界線。

漢翔總經理曹進平表示，這樣的安全文化需要長期推動與持續改善，因此漢翔邀請兼具理論與實務經驗的彭斯民擔任導師，協助公司深化安全管理體系。

彭斯民現任國防部陸軍司令部飛行安全暨安全管理系統顧問、航空特戰指揮部飛行風險管理班教官、空軍官校飛安教育訓練中心講師、內政部空中勤務總隊飛安評鑑委員，專長涵蓋飛航安全、事件調查及安全管理系統規劃與建置，屬於國家級種子教官。

