銘旺科技強攻東協…無人機再度傳捷報！台菲共建AI無人系統基地 年內交付啟動、明年擴產就位

因應菲律賓SRDP政策 打造「台灣設計、菲律賓製造、ASEAN應用」 年底前交付啟動、明年擴產就位

台灣上市公司 銘旺科技（2429） 今（7）日宣布，正式取得來自菲律賓 AVI Corporation 的首批 AI 無人機製造與供應訂單，雙方同步展開跨國產線佈建、技術導入與量產規劃，攜手打造東南亞首座航太等級AI無人系統產業基地，強化印太地區的防務、救災與工業應用能力。

本次合作銘旺科技成功完成台菲雙邊實質簽約程序，並正式接獲無人機的首批出口訂單。雙方已啟動討論基地選址與供應鏈配置，首批產品將於年底前陸續出貨，後續長期訂單亦持續湧入，象徵台灣無人機產業首次以完整系統模式打入國際市場。

銘旺科技指出，隨著首批訂單確定出貨，公司將於 2026年啟動長期產能建制計畫，建立具航太級測試與組裝能力的無人系統生產線，以支撐持續成長的國際市場需求。

台菲聯手打造AI無人系統基地 深化印太戰略合作

銘旺科技董事長 周維昆 表示，菲律賓政府正積極推動「自主國防政策（Self-Reliant Defense Posture, SRDP）」，而此次合作正是該政策下的具體落實。雙方將以「台灣設計 × 菲律賓製造 × ASEAN應用」為核心架構，共同建立無人機製造與維保中心，推動區域防務產業升級與自給化。

該基地將導入銘旺科技自研的 AI 飛控、通訊整合與感測模組技術，並結合 AVI Corporation 的在地化製造與運營能力，未來將進一步建立 無人機維修訓練中心、飛行學校與軟體研發單位，成為輻射東協市場的戰略樞紐。

周維昆強調：「這不僅是一筆訂單，更是台灣無人機技術進軍國際的關鍵里程碑。銘旺科技將以確定訂單為起點，穩健推進東協市場長期佈局，讓台灣技術真正在印太地區落地發光。」

Cobra-3120 平台獲國際青睞 高性能模組化設計展現台灣研發實力

銘旺科技副總經理 張畯皓 表示，本次取得國際訂單的主力機種為 Cobra-3120 戰術級無人機平台。該機型以碳纖維複合結構與模組化任務艙設計為基礎，具備高強度、輕量化與快速部署特性，可支援 AI 自主航線規劃、即時影像分析及長距通訊任務。

Cobra-3120 最高時速達250公里，航程超過30公里，續航力達40分鐘以上，能在10°C 至 50°C 的極端環境中穩定飛行，搭載1–2公斤多元載荷（光學、電源、干擾模組等）。即使在通訊中斷或交通受阻情境下，仍可自動完成識別、鎖定與攻擊任務鏈，協助防務與應變單位在複雜作業環境中保持戰術優勢。

目前 Cobra 系列已納入 歐、美、東南亞及中東多國的採購與認證名單，成為代表性的 AI 模組化無人系統平台。

銘旺科技：年底出貨、明年量產 全面啟動全球布局

銘旺科技強調，透過本次實質接單，公司正式跨入國際航太級供應體系，並以「年底出貨、明年擴產、三年建制AI無人系統基地」為策略主軸，推動東協無人系統聯合產線計畫，未來將逐步擴展至 印尼、馬來西亞與越南 等市場。

這不僅展現台灣在無人載具領域的全球競爭力，更宣告銘旺科技已從技術輸出者，進化為 亞洲AI無人系統戰略夥伴的領導品牌。