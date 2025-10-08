LINE GO 支援花蓮災後重建 補貼志工乘車費

LINE GO 支援花蓮馬太鞍溪溢流洪災的災後重建，推出志工交通接駁補貼方案。自即日起至 11月3日，LINE GO 補貼花蓮地區協助災後重建志工的乘車費用。用戶只要在 LINE GO 會員中心的專屬優惠區，輸入序號 「志工超人」即可領取新台幣100元乘車券(適用於全花蓮地區行程使用)。

同時，為鼓勵在地司機投入災區交通接駁服務，LINE GO 亦宣布 10月份免收司機車隊服務費，協助災後志工行動更順暢，攜手地方共同挺花蓮。志工補貼自10月5日發出後，截至今(8)日，已有超過300 張領用。

LINE GO 商務長王柏棠表示，LINE GO 品牌升級兩年以來，因為有用戶的支持，我們才能持續創造許多里程碑。我們希望以實際行動支援地方重建，號召更多人一起投入行動，展現對社會的關懷與責任。