永立榮與露琺意醫美集團 日本 RBL 美容沙龍合作 強攻亞洲醫美市場

永立榮（6973）7日宣布，與台灣合作夥伴LuVaii露琺意醫美集團、及日本美容品牌ROLAND Beauty Lounge（RBL）簽署「外泌體國際合作協議」。三方將整合研發、品牌與通路優勢，永立榮將成為唯一的美容應用外泌體研發與供應核心，提供高品質的外泌體原料與配方，共同開發外泌體高機能保養品與護髮調理系列產品，進軍快速成長的亞洲醫美與美容保養市場。

永立榮並公布9月合併營收801.5萬元，年增105.41％；累計今年1至9月合併營收6,477萬元，年增102.62％，同步刷新歷史同期紀錄。永立榮在高端保養品市場熱度延續下，「小鹿羊水外泌體」產品銷售持續火熱，也陸續開始接單美容保養ODM，助力9月營收表現穩步攀升，凸顯永立榮外泌體應用已逐步進入商業化爆發期。

永立榮表示，日本RBL由日本知名創辦人ROLAND創立，自2018年於東京開設第一家沙龍以來，以「讓每個人展現自信與美麗」為理念，至今在日本已累積150家直營及加盟分店、年營收突破200億日圓，是日本男性美容與皮膚管理的代表性品牌。此次三方合作將使RBL首次導入外泌體技術，並象徵RBL正式將服務版圖擴展至海外市場。

另一方面，LuVaii露琺意醫美集團已布局全球13國，包括台灣、美國、馬來西亞、新加坡、越南、泰國等，逾200家連鎖據點，並具備GMP等級的生產與臨床應用能力。藉由LuVaii「科技研發 × 通路推廣」的雙引擎模式，將創造外泌體保養品可快速導入實體通路國際醫美市場，加速國際化推廣的進程。

永立榮董事長簡奉任指出：「這不僅是一項產品合作，更是外泌體產業鏈的國際輸出。結合三方優勢，將使外泌體從研發走向全球品牌舞台，亦有助於永立榮在亞洲醫美產業鏈中強化上游地位，建立技術原料與品牌雙重優勢。」

展望未來，永立榮維持審慎樂觀看法。永立榮以外泌體商業化應用鞏固現金流基礎，同時公司正積極推進新藥臨床專案，包括男性勃起功能障礙新藥UA002已獲TFDA核准進入臨床IIa期，以及乾眼症治療新藥 UB003亦持續朝臨床試驗推進，擴大營運規模放大。