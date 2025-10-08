東洋10月起引進血癌口服抑制劑新藥 Selinexor 強化產品布局

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東洋（4105）7日宣布，自今年10月起獲國際大廠授權，取得全球第一個全新機制的口服「選擇性核輸出蛋白」抑制劑Selinexor，將為多發性骨髓瘤病患提供健保治療新選擇，也為台灣東洋在血液腫瘤領域建構完整產品布局

台灣東洋說明，多發性骨髓瘤好發在60至70歲的年長族群，根據臨床資料顯示，台灣市場每年新增約700至800位的病患，已是銀髮族常見的血液腫瘤之一。由於台灣邁入超高齡社會，打造多發性骨髓瘤多元治療方案，成為臨床關切的重要議題。為此，台灣東洋在既有血液癌症藥物產品線的基礎上，引進已在歐美等先進國家核准使用的口服抑制劑新藥Selinexor。自今年10月起，經醫師評估並符合診斷之患者，亦可透過健保給付使用口服抑制劑新藥Selinexor。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Selinexor是近年血液腫瘤領域的新型藥物，不僅獲多個國際專業腫瘤學會納入診療指南，更已在全球50個市場核准上市；在台灣，亦通過食藥署核准用於多發性骨髓瘤、瀰漫性大B細胞淋巴瘤等適應症。隨今年10月加入台灣東洋血液腫瘤產品線，口服抑制劑新藥Selinexor，不僅為營運加掛成長引擎，更可嘉惠每年超過百位的「復發或難治性多發性骨髓瘤患者」。

侯靜蘭指出，台灣東洋在血液癌症領域長期以免疫調節劑藥物為基礎，布局包含多發性骨髓瘤前線治療的主要用藥如Thalidomide、Lenalidomide。近年更拓展產品組合，導入新機轉的單株抗體藥物Tafasitamab以及此次的「口服抑制劑新藥Selinexor」，除提升臨床併用的治療彈性，也藉由策略性的產品組合，強化台灣東洋在血液癌症領域多線布局的市場優勢。

此外，為響應「健康台灣」2030年癌症死亡率降低三分之一的政策目標。侯靜蘭則深化「血癌」、「肺癌」、「乳癌、婦癌與上消化道癌系」及「頭頸癌與大腸直腸癌」四大癌群的服務，以藥品整合視角出發，提供病患從初期到後線、從藥物治療到輔助用藥的完整照護選擇，為醫病用藥需求打造韌性供應。

台灣東洋表示，侯靜蘭所擘劃「外銷困難學名藥」、「授權引入新藥」及「自製新藥」的營運三箭，各有階段性的成果與進展。展望下半年工作目標，台灣東洋仍會在營運三箭的脈絡上，以穩健腳步耕耘海內外市場並在肺癌、乳癌、血液腫瘤、後線抗生素、預防保健疫苗等領域布局利基產品，並藉此推動台灣東洋往國際市場邁進。

台灣東洋 腫瘤 布局

