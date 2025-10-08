新竹大遠百周年慶預購開跑！挑戰10億業績
新竹大遠百周年慶預購開跑，7日特別盛大舉辦周年慶造勢大會，聚集全體同仁在一樓廣場，由店長李正方及太陽寶寶乘坐百萬賓士超跑登場，率領團隊高聲呼喊業績超標口號，上下齊心高喊衝破10億，為即將開打的周年慶造勢。大會高潮由李正方店長與各部門主管一同推升超%業績球，期願今年周年慶人潮、錢潮不斷、業績長紅！
新竹大遠百即日起至10月15日周年慶搶先購，迎戰新竹百貨首戰周年慶，祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000送200元、即日起至10月27日，單筆1萬再加送200元。百貨服飾累計滿5,000送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元，保健器材及BOSE音響單筆滿5,000送500元。針對信用卡周慶加碼超值回饋，13大銀全館單筆分6期6,000元送200元、1萬元送400元；針對Apple換機潮，12大指定銀行刷Apple單筆分期1萬元送500元，針對HAPPY GO卡友點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，點數越多回饋越多。
化妝品最高回饋18% 頂級影廳鑑賞會搶攻高單客群
周年慶主力業種，彩妝保養品此次備貨4.6萬組特惠組，主打輕奢保養、明星集團歡慶特惠組最低下殺5折，推出買大送大、買一送多等優惠組合，搭配抵用券雙重優惠絕對物超所值、買到賺到，年度囤貨就趁現在。另外因應串流平台崛起，近年來家庭劇院組成為周年慶另一購物新選擇。大尺寸電視搭配旗艦式喇叭，在家就能享受高質感視聽娛樂。今年更推出98吋超大電視讓居家影音享受再升級，另外保健器材及床墊單筆滿3萬更推出24期0利率及滿額送Switch 2及iPhone 17。以上優惠活動看準周年慶商機，搶攻消費者荷包。
周年慶開打首4日暖心奉茶及開門禮排隊送
10月16日至10月19日當日於早上11時至1F廣場領取號碼牌，即可至6F客服中心兌換「德恩奈抗敏感三效牙膏130g」（市價185／支，每日限量100支／每人限換一次／換完為止）。10月16日起憑新竹大遠百兒童卡友即可來店兌換「德恩奈兒童保健組」（市價139／組，限量120組／每ID限換一次／換完為止／口味隨機，恕不挑款）。另於首四日開店前10時50分大門備有咖啡及點心陪伴等候開門之顧客，暖心又暖胃。
