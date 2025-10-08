車市對關稅議題逐步消化 業者：庫存去化到明年Q1
車市對關稅議題逐步消化，高價車也定調將不會調降車價，在豪華車的助攻下，推升車市繼續走升。
不過，業者認為，真正要消化市場上的庫存，可能還是要到明年第1季或是第2季，進口車的去化成為明年車市可望優於今年的重要關鍵。
車市買氣逐漸恢復，今年進口車受到關稅議題影響，銷售遭遇重創。對於調降關稅可能造成的車價調降，市場期望值降低，許多消費者開始陸續交車，預期第4季的車市因而被看好。
在雙B相繼對外表示不會調降售價後，進口車的觀望氛圍獲得改善，台灣賓士就明確宣布車價不會調降，未來即使美國進口車關稅降至零，也只會針對關稅調降的車款調降車價後，原本觀望不前的消費者加快交車速度，在進口車龍頭車廠表態之後，進口車的銷售表現好轉。近期包括賓士、奧迪也紛紛發表新年式的車款，進口車商態度轉為積極，也使進口車的買氣轉強。
