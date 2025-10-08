和泰：車市仍可站上40萬輛 兩大改款車亮相 全年拚逆勢成長

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車發表Altis與Corolla Cross新改款，預估第4季車市有望挑戰12萬輛。和泰車／提供
和泰車發表Altis與Corolla Cross新改款，預估第4季車市有望挑戰12萬輛。和泰車／提供

台灣車市因為貨物稅與關稅雙稅減徵帶來消費利多。龍頭車廠和泰車（2207）看好政策帶動車市買氣的效果，預計今年第4季整體銷售表現可望優於去年同期的11.2萬台，加計前九月的29.6萬台，雖較去年衰退，今年仍可站上40萬台。

對於明年車市的預期，和泰車指出，整體經濟景氣低迷，尤其中部許多傳統產業更是陷於無薪假的局面，明年車市買氣並不樂觀，但相對於今年因為有貨物稅減徵，以及進口汽車關稅終將定案，推估將優於今年整體車市。

至於實際預估規模，目前和泰車仍在推估中，尚未定案。

和泰車昨（7）日發表2026年式 COROLLA CROSS GR SPORT& COROLLA ALTIS GR SPORT，同時公布新年式COROLLA CROSS 與COROLLA ALTIS的配備與價格，在配備升級與性能提昇後，主打年輕性能車的GR-S車款價格不升反降4,000元，一般版則平均小幅調升1萬元，改款後COROLLA CROSS年販目標為4萬台，COROLLA ALTIS年販1萬台，COROLLA CROSS持續穩居神車地位，但GR車款將從原本6%的比重增至一成，這也是未來和泰車的重要產品策略。

今年車市雖然相當艱辛，但和泰車前九月的累績效銷售台數仍與去年持平，在第4季新車推出，新車效益帶動，以及擴展性能車款，今年第4季的銷售預估將優於去年同期，整體來看，今年和泰車的整體銷售並有望比去年更好，全年拚逆勢成長。

和泰車近年積極導入GR 86、GR SUPRA、GR YARIS等多款性能車型，並舉辦GR Fan Festival及COROLLA Cup統規賽，以專業賽事推廣「不斷突破、持續向前」的GR品牌精神。

隨著COROLLA CROSS GR SPORT與COROLLA ALTIS GR SPORT等級同步升級，透過運動化外觀與駕馭感受的提升，進一步擴大GR品牌滲透力，持續深化品牌魅力。

