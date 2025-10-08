快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

打進美國無人機市場 漢翔要當開路先鋒

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台、美雙方正為無人機生產業務合作密集討論，合作高度上升。漢翔（2634）證實將積極帶領台灣廠商，申請美國無人機認證標準「Green Label」，為台灣無人機打進美國市場開路。

據了解，美方對無人機認證分為商用級「Green Label」，與軍用級「Blue Label」兩種認證。取得Green Label認證，才能進階為美方後續軍用認證的對象。

雷虎科技稍早宣布，自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列，獲得美國國防部創新部門（DIU）的「Blue UAS Cleared」認證，這是由美國國防部主導，專門針對無人機進行網路安全、供應鏈透明度及軍事應用相容性評估。通過認證表示無人機資安和軍規標準獲得美國軍方肯定，成為台灣首家獲得此認證的無人機廠商，有望打進美國軍購、北約盟國供應鏈。

全球多起地緣政治衝突，讓無人機產業迅速獲得全球矚目，各國更開條件要求「非紅」與「在地化生產」，台灣有望成為美國、日本、甚至印度等無人機製造的關鍵非紅供應鏈。

無人機 美國 國防部

延伸閱讀

台南特搜隊與搜救犬10日將再赴花蓮第一線 不放棄任何一位失聯者

報告：加薩戰爭兩周年 美國援助以色列逾6600億

烏克蘭無人機傳襲西伯利亞煉油廠 距前線逾2000公里

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

相關新聞

潤滑油大廠搶攻AI商機 背後關鍵功臣竟是台灣人？

一年前，在技鋼科技位於新店的總部內，汽車潤滑油大廠嘉實多（Castrol）5人團隊意外登門拜訪；他們不是來賣潤滑油，而是來介紹最新的冷卻液產品。

台美打造無人機「雙核心」基地 供應鏈傳出美方要求赴美設廠

台美無人機擴大合作，將打造雙核心基地。台廠無人機供應鏈傳出，美方要求台廠赴美設廠，近期也積極評估在台灣設立零組件生產與整...

打進美國無人機市場 漢翔要當開路先鋒

台、美雙方正為無人機生產業務合作密集討論，合作高度上升。漢翔證實將積極帶領台灣廠商，申請美國無人機認證標準「Green ...

和泰：車市仍可站上40萬輛 兩大改款車亮相 全年拚逆勢成長

台灣車市因為貨物稅與關稅雙稅減徵帶來消費利多。龍頭車廠和泰車看好政策帶動車市買氣的效果，預計今年第4季整體銷售表現可望優...

車市對關稅議題逐步消化 業者：庫存去化到明年Q1

車市對關稅議題逐步消化，高價車也定調將不會調降車價，在豪華車的助攻下，推升車市繼續走升。

趨勢觀察／穩懋半導體董事長陳進財 AI 轉型 知變、求變、應變

「這次的變局非常大，且跟以前經驗會很不一樣，」穩懋半導體董事長陳進財以警惕的語氣這麼說。企業的價值和文化或可不變，但企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。