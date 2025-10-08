打進美國無人機市場 漢翔要當開路先鋒

台、美雙方正為無人機生產業務合作密集討論，合作高度上升。漢翔（2634）證實將積極帶領台灣廠商，申請美國無人機認證標準「Green Label」，為台灣無人機打進美國市場開路。

據了解，美方對無人機認證分為商用級「Green Label」，與軍用級「Blue Label」兩種認證。取得Green Label認證，才能進階為美方後續軍用認證的對象。

雷虎科技稍早宣布，自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列，獲得美國國防部創新部門（DIU）的「Blue UAS Cleared」認證，這是由美國國防部主導，專門針對無人機進行網路安全、供應鏈透明度及軍事應用相容性評估。通過認證表示無人機資安和軍規標準獲得美國軍方肯定，成為台灣首家獲得此認證的無人機廠商，有望打進美國軍購、北約盟國供應鏈。

全球多起地緣政治衝突，讓無人機產業迅速獲得全球矚目，各國更開條件要求「非紅」與「在地化生產」，台灣有望成為美國、日本、甚至印度等無人機製造的關鍵非紅供應鏈。