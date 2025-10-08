台美打造無人機「雙核心」基地 供應鏈傳出美方要求赴美設廠

快訊

經濟日報／ 記者宋健生吳秉鍇／台中、台南報導
無人機示意圖。 路透
無人機示意圖。 路透

台美無人機擴大合作，將打造雙核心基地。台廠無人機供應鏈傳出，美方要求台廠赴美設廠，近期也積極評估在台灣設立零組件生產與整機廠，有意攜手台灣打造無人機台美「雙核心」製造基地。

據悉，目前台灣無人機製造基地有兩大候選地點，包括漢翔（2634）沙鹿總廠、中科院嘉義民雄航太暨無人機園區。

業界評估，台灣基地的投資額約百億，但卻可創造逾千億元的產值。

經濟部與漢翔等企業去年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），並派訪問團訪問美國、日本和歐洲各國，希望與各國建立「非紅供應鏈」。

此前，美國對無人機供應鏈「去中化」需求急切，美國國防部旗下國防創新部門（DIU）計畫今年底在台灣派駐聯絡官，加速無人機合作。並傳出美方已邀請台灣無人機供應鏈由漢翔帶領，組國家隊赴美投資。

近期則傳出美方希望在台灣設立無人機零組件暨整機廠，與美國無人機國家隊對接，打造「台美跨太平洋雙核心無人機製造基地」，年產能規劃上看數萬台，產值上看千億元。

在製造基地規劃方面，為貼近國外系統商客戶，漢翔在美國亞利桑那州已購置廠房並裝機，正在進行驗廠作業，無人機聯盟多家會員廠商也接獲漢翔徵詢赴美投資的意願。

在供應鏈分工上，包括雷虎著重於無人機馬達與關鍵零組件，和大主攻無人機推進與減速系統，華豐鎖定無人機輪胎，邦泰提供螺旋槳與機身外殼複材，亞航稍早獲中科院授權中型無人機複材機體製造技術。

中科院也積極推動在嘉義民雄航太暨無人機園區，中科院以東側院區作為無人機研發測試與產製基地，西側規劃為航太暨無人機產業園區，提供租地優惠對外招商，受到業界關注。

漢翔目前為取得國防部大單的智飛科技代工無人機並陸續出貨，與雷虎科技有相關合作計畫，為打造無人機生產基地「練兵」。漢翔強調，以充沛生產組裝能量，隨時協助無人機廠代工生產。

