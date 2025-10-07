聽新聞
0:00 / 0:00

進駐北士科卡關 北市府提T12+整合私地主有戲？輝達反應曝光

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
輝達示意圖。圖／歐新社
輝達示意圖。圖／歐新社

輝達NVIDIA）進駐北士科T17、18土地卡關，台北市政府擬另提供兩基地，包括北士科T12加整合周邊私地及松山機場南側土地，供輝達選擇。但根據知情人士指出，除非此案破局，否則輝達應暫不作他處想。

輝達對建構台灣辦公室原屬意北士科T17、18土地，但因與北市府新壽未達共識，且又有法規、利益的糾葛，僵局遲未得解。其後，外界擬三種解套方式，其一是由新壽「先建後移」模式，但近期已遭到輝達否決。

對此輝達認為，對台灣總部建築規劃設計等都已有腹案，也找好了御用的國際建築團隊，不宜再假手他人，再者，若興建過程不符合輝達預期，責任難歸咎。

對於輝達為何如此鍾情北士科T17、18基地，而不作他想？知情人士坦言，輝達仍在做最後的努力，除非確定破局，否則目前確實沒有其他備案想法，更不用說是考慮其他區域、城市，又或是別的國家。簡單來說，除非這一步走不下去，才可能會啟動下一步。

據了解，台北市府最新提出北士科T12加整合周邊私地，盼能為此案解套。知情人士指出，輝達在先前選址過程中，北市府就有提供T12附帶整合周邊的選項，但最後並未中選，主因是T12除了基地面積條件不足外，若要整合T12鄰近的私人地主，以符合輝達基地3公頃條件，有現實上的困難。

知情人士表示，T12周邊的私地主人數眾多，除了味丹，開璽建設等外，還有約44個自然人地主，輝達考量點在於私地主人數眾多，就連一般建商要整合土地都要耗費數年，如今輝達以國際巨擘的姿態降臨台灣，若要整合屬意的土地，恐怕更是曠日廢時，且成本將很難控制，因此輝達也不會考慮。

至於北市松山機場南側土地，知情人士說，輝達也評估過，由於當地除了有機場噪音問題外，也考量附近為住宅區而非科技產業聚落，因此更不考慮。

整體而言，知情人士說，「北士科T17、18基地」仍在協調中，目前還沒有走向「死棋」階段，輝達還沒有放棄，都在做最後的努力，倘若最後協商未果，輝達可能才會考慮下一步，而這一步是否符合台灣全民的期待，就不好說了。

輝達 新壽 NVIDIA 北士科 北市府

延伸閱讀

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

輝達投資在台總部解套露曙光？北市府擬建議黃仁勳落腳北士科T12

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

相關新聞

獨／輝達進駐北士科露曙光？已與北市府協商 朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天已找輝達協商，初步提出輝達...

進駐北士科卡關 北市府提T12+整合私地主有戲？輝達反應曝光

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、18土地卡關，台北市政府擬另提供兩基地，包括北士科T12加整合周邊私地及松山機場南...

南仁湖、北基董事長鍾嘉村辭職 接棒人選曝光

三地集團旗下的南仁湖（5905）、北基（8927）7日分別公告原任董事長鍾嘉村因個人事務繁忙，即日起辭任董事長職務，僅擔...

中央「首波婚育宅」超夯！剩一周申請截止 已逾1700件搶租屋

國家住都中心第3季第二波「中央社宅」招租即將於10月14日截止。據統計，這波開放的桃園「慈文安居」與台南「新都安居A」共...

住宅坪數跌破40坪創25年新低 小宅化浪潮加速成形

主計總處最新公布《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國住宅坪數平均數降至39.8坪，為1999年以來首次跌破整...

輝達進駐北士科露曙光？ 與北市府協商朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天（10月7日）已找輝達協商，初步提出輝達總部的替代方案，是T12基地、並參考公辦都更方式幫忙整合私地，符合輝達3公頃以上需求，輝達也表達願帶回研究。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。