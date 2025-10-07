進駐北士科卡關 北市府提T12+整合私地主有戲？輝達反應曝光

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、18土地卡關，台北市政府擬另提供兩基地，包括北士科T12加整合周邊私地及松山機場南側土地，供輝達選擇。但根據知情人士指出，除非此案破局，否則輝達應暫不作他處想。

輝達對建構台灣辦公室原屬意北士科T17、18土地，但因與北市府、新壽未達共識，且又有法規、利益的糾葛，僵局遲未得解。其後，外界擬三種解套方式，其一是由新壽「先建後移」模式，但近期已遭到輝達否決。

對此輝達認為，對台灣總部建築規劃設計等都已有腹案，也找好了御用的國際建築團隊，不宜再假手他人，再者，若興建過程不符合輝達預期，責任難歸咎。

對於輝達為何如此鍾情北士科T17、18基地，而不作他想？知情人士坦言，輝達仍在做最後的努力，除非確定破局，否則目前確實沒有其他備案想法，更不用說是考慮其他區域、城市，又或是別的國家。簡單來說，除非這一步走不下去，才可能會啟動下一步。

據了解，台北市府最新提出北士科T12加整合周邊私地，盼能為此案解套。知情人士指出，輝達在先前選址過程中，北市府就有提供T12附帶整合周邊的選項，但最後並未中選，主因是T12除了基地面積條件不足外，若要整合T12鄰近的私人地主，以符合輝達基地3公頃條件，有現實上的困難。

知情人士表示，T12周邊的私地主人數眾多，除了味丹，開璽建設等外，還有約44個自然人地主，輝達考量點在於私地主人數眾多，就連一般建商要整合土地都要耗費數年，如今輝達以國際巨擘的姿態降臨台灣，若要整合屬意的土地，恐怕更是曠日廢時，且成本將很難控制，因此輝達也不會考慮。

至於北市松山機場南側土地，知情人士說，輝達也評估過，由於當地除了有機場噪音問題外，也考量附近為住宅區而非科技產業聚落，因此更不考慮。

整體而言，知情人士說，「北士科T17、18基地」仍在協調中，目前還沒有走向「死棋」階段，輝達還沒有放棄，都在做最後的努力，倘若最後協商未果，輝達可能才會考慮下一步，而這一步是否符合台灣全民的期待，就不好說了。