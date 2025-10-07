趨勢觀察／穩懋半導體董事長陳進財 AI 轉型 知變、求變、應變

「這次的變局非常大，且跟以前經驗會很不一樣，」穩懋半導體（3105）董事長陳進財以警惕的語氣這麼說。企業的價值和文化或可不變，但企業經營面對大環境影響，必須知變、求變、應變，「這沒辦法，而現在的時代剛好就是這麼一個最重要的時代」。

兩大變數 產業空前挑戰

陳進財如此警惕，主要是當前國際間發生兩件重大改變。第一是美國對等關稅改變了產業競爭力，重組各國競爭優勢。第二是AI將改變世界。他坦言，本來預期，以台美關係跟其他國家的差異，就台灣整個IC產業來看，美國偉大其實是繼續建立在台灣供應商提供服務，「美國賺了前段和末端最大的錢，在中間能幫助美國偉大的公司其實並不多」；台灣也相信美國對這樣的產業鏈關係應該是很清楚的。但是「川普真的不是一般人」，台廠盡心盡力幫助美國賺錢，卻被倒打一耙，20%關稅，可說是「真心換絕情」。

他表示，台灣製造業70%產值在ICT，30%在傳產，但傳產家數眾多，就業人口多達600萬勞工，所以影響真的很大。現在只能期盼，川普最後回歸美國利益的話，應該會對台灣好一點。

第二個大變局即是人工智慧。「時代實在變得很快，說AI是第四次工業革命一點也不為過。AI打破很多的觀念，」陳進財表示。

陳進財認為自己很幸運，30年前穩懋半導體就每年提供高額獎金鼓勵員工創新，每年辦創新比賽，這是他最高興的時候，因為那一天可以看到很多員工的作品。幾年前員工創意作品中，已有很多從AI產生的成果。這兩年，GPT問世後，「哇，這個更厲害了，」他驚嘆地說。

他表示，穩懋已在製程中實際應用AI，最顯著成效就是在後段檢驗。之前檢驗用眼睛看很吃力，用AI辨識後不僅節省人力，而且更精準。AI代 替人力在這一段發揮了很大作用。

其次，半導體的設備商不喜歡別人動它的設備，但穩懋結合台灣ICT技術，把裡面的資料撈出來，再用大電腦來訓練。「基本上我相信半導體業在AI的使用上，是一定比較沒問題，」他說，傳統產業面臨關稅衝擊，加上缺乏人力，必須幫助傳產及中小企業進行AI轉型，這必須產業與政府共同努力。

企業文化 堅守誠信價值

陳進財坦言，這次的變局跟以往經驗很不一樣。他認為，不論大環境怎麼變化，企業仍有不變的地方，例如，企業對自己文化、誠信等價值觀的堅持；但企業經營面對大環境影響，必須知變、求變、應變，這是大環境變化下一定要去面對的。「現在剛好就是這麼一個最重要的時代」。

在他看來，沒有永遠長青的企業，只有不斷的往前走，不斷的改變，那才有辦法。

「AI的時代從現在才開始發展， 這個路是長遠的」。機器人還在萌芽階段，世界已經在變化，面對未知的未來，企業經營者只能義無反顧、領導組織與員工，不斷地接受挑戰。

他提及，中小企業AI轉型面臨專業知識不足、資金短缺困難。工總希望與政府合作，成立輔導小組，像以前自動化時代，工研院、生產力中心專家入廠幫忙產業。如有這樣的機制，工總也會加入協助，首先要讓中小企業主改變觀念，告訴他們這些技術，他們有意願了，必須有專家團隊去輔導他們，其次，政府也要提供資金幫忙中小企業。

陳進財表示，面對AI轉型，「企業主腦袋一定要變，因為時代已經在改變，這是現在的現實」；接受現實，用AI來代替人力，這也是自己求生存的改變，「如果不迎向AI轉型，只能等著被淘汰」。