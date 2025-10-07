量子覺知手札／覺察+自省 驅動組織團結

在面對外部的挑戰或內部的威脅時，許多團隊的領導者為了凝聚成員的意志及力量，傾向用團結口號來做為彼此捐棄成見，鞏固領導中心的訴求。雖然這個口號的成效從來未曾被證實過，而且喊喊團結是否就真能如己所願也是不得而知。

不過，在以前傳統的威權領導時代，讓參與人員因為團結這個框限而不敢提出異於領導者的看法，讓全體成員表現出萬眾一心的言行，倒是符合領導者的期待。只是，對於領導者或團隊一些可能存在的嚴重行動缺失，大家考量到自己當下的利益，也只會視而不見地明哲保身。

在進入量子覺知時代後，所有的人事物具備了一切都不確定的可能性，因此，領導者雖然仍想沿襲老路，運用自身的意識及外顯的言行，以創造出類似觀察者效應（observer effect）的現象，以透過聚焦的目標來指導成員的思維，產生全員行動一致的團結，會不會只是個人的一廂情願就很難說了。

畢竟，每個人的主觀意識及認知截然不同，自身重視的需求也會因人事地的改變而異動。倘若領導者因私心而無視他人的想法或缺乏覺察與自省的能力，無來由地就丟出了團結的大帽子，雖然有些人仍會因個人的因素而配合，但是，如果大家的思維因不認同而無法產生意識振動上協調，這時，在量子不相干（quantum decoherence）的驅動下，就會產生各吹各調的紊亂。

那些有自我覺知想法的新世代，就可能會當眾地口出不遜，立即尋找自己的出路。至於那些為了糊口而勉強奉行的舊時代成員，也會用各種不同的方式來表達自己的不滿。

結果，愈強調團結的團隊反而因無形的內耗，而變得愈易分崩離析甚至走向毀滅。

其實，團結一致是一個成員間透過相互信任、目標認同、互動正向、需求滿足、心口合一等各種條件配合，產生整體性量子糾纏（quantum entanglement）的自然結果而已，所以，它絕非不斷地強力要求就能達到。只有在全員間建立起命運共同體的認知基礎下，團結才有其存在的可能性。