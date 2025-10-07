台中嘉麗建設榮獲「卓越品牌標竿企業類」金石獎肯定

2025年第33屆中華建築金石獎吸引建築業界目光，來自台中的新建商嘉麗建設，今年一舉拿下「卓越品牌標竿企業類」與「建築規劃設計類」雙項金石獎，該公司總經理鄭偉毓與股東堅持為客戶解決生活痛點，力推「誠信、捨得、共贏」文化，獲得大獎肯定。

此次獲得「建築規劃設計類」金石獎的「嘉麗Winner」，坐落於台中清水交通便利區域，生活就學極為方便；整體建築外觀以棕褐色打造沈穩風格，立面白色線條展現俊挺氣質，前陽台以玻璃帷幕往下延伸80公分，看來大氣，搭配弧形金屬格柵更具張力動感。

該案利用地形獨特性，在設計上別出心裁，水景流瀑以音取勝，茵綠草坪鋪設在咖啡休憩區之前，放眼俯拾皆是美景。大廳外側擇選耐候灌木、花草與開花喬木，如羊蹄甲、金鈴子，若逢節慶或春夏之際，「嘉麗Winner」美景怒放，將成該區景觀最獨特的社區。

「嘉麗Winner」規劃21至31坪，每戶均為雙陽台、衛浴開窗，且無暗房。室內採用實心石膏磚隔間，不但符合綠建築要件，也有絕佳隔音性能。地板採用業界最高規格的SPC隔音木地板，是小坪數產品中難得一見的優質規劃。

但該案最獲評審青睞的是「共享客房」、「直播室」、「舒活空間」等公設項目，鄭偉毓表示，年輕人能買下一間住房，實屬不易，因此在規劃公設上，主要考量客戶現代生活的人性需求。

「幸福家庭，都會有一個自己的人際網絡。」鄭偉毓說，共享客房讓長輩來訪時，不需匆匆趕車回家或住飯店，在社區就能輕易聯繫親情的人際網路，安享天倫之樂。而現今年輕人在正職之外，也常埋首經營社群、進行直播，因此該案也規劃有專業隔音設備的直播室；舒活空間主打輕鬆、放空，提供住戶一個脫離現實煩悶的空間。

鄭偉毓強調，這些公設並非單純為考量售屋而設置，而是嘉麗建設在一開始就已著手規劃，「把客戶擺在第一」的理念不只限於硬體，還包括企業的人文情懷。

而本屆「卓越品牌標竿企業類」金石獎，則只頒給嘉麗建設，堪稱台中之光。鄭偉毓出身工地主任，曾為求證新工法，特意租屋體驗；他希望住戶對嘉麗建設放心，讓「你的家」成為別人羨慕的家。

鄭偉毓表示，嘉麗建設的核心理念為「誠信、捨得、共贏」，以此面對客戶與員工、合作廠商，為公司經營打下良好基礎。