房市買氣要回春 新美齊紀榮村：這件事很重要
新美齊（2442）總座紀榮村7日在法說會後表示，目前全球經濟中，台灣占有舉足輕重的地位，雖然過程中有不穩定因素干擾，但整體來說，國內經濟表現仍是不錯，對房市加分，不過若政府政策未鬆綁限貸令、第七波信用管制措施，預期今年第4季、甚至明年房市將延續目前狀態。
紀榮村認為，目前房市最重要的就是「水龍頭要打開」，目前新青安優惠房貸已排除限貸令之外，換屋客出售原屋也延長至18個月，若政府按照此方向持續鬆綁，認為接下來房地產會有好的發展。
紀榮村指出，明年新美齊旗下五大案是否推出，要觀察政府政策、當時房市表現而定，不排除新推案採「先開工、後銷售」策略。
對於後續房市，他認為，由於當前房市表現不若去年，接下來新美齊將聚焦建案周轉率，並跨入商辦、廠辦市場如「三重頂崁段」，以及輕資產為重點如都更案或重劃區合建案。
新美齊2026年預計有「三重頂崁段」、「高雄齊功案（新美齊分回六成）」、「新店寶元段（新美齊分回四成）」、「台中七期惠仁段」、「北投新洲美段」五筆新案取得建照，但除了「三重頂崁段」預計明年上半年拿建照外，其餘新案則在明年下半年取得建照。
