快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

總銷146億元「画時代」開始交屋 新美齊今明兩年營運暴衝

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新美齊總座紀榮村7日在法說會後表示，新美齊旗下總銷146億元「画時代」，總戶數高達621戶，惟該案近期已取得使照，正進行交屋中，新美齊表示，全案可能跨年度至明年上半年完成交屋，不過公司目標今年衝刺全數入帳。記者陳美玲／攝影
新美齊總座紀榮村7日在法說會後表示，新美齊旗下總銷146億元「画時代」，總戶數高達621戶，惟該案近期已取得使照，正進行交屋中，新美齊表示，全案可能跨年度至明年上半年完成交屋，不過公司目標今年衝刺全數入帳。記者陳美玲／攝影

新美齊（2442）總座紀榮村7日在法說會後表示，新美齊旗下總銷146億元「画時代」，總戶數高達621戶，惟該案近期已取得使照，正進行交屋中，新美齊表示，全案可能跨年度至明年上半年完成交屋，不過公司目標今年衝刺全數入帳。

未來業績部分，新美齊指出，2026年預計有總銷約39.4億元「新美齊The Top」入帳，2027年則是入帳空窗期、未有新建案完工，要到2028年才有總銷29.6億元「台中14期仁平段」完工、挹注營運。

紀榮村指出，接下來公司推案上會更加聚焦目標客群，獵地上也會以都會精華區為重點，目前新美齊手中土地多擁有地段、產品規劃優勢，這是公司的競爭力所在，未來將會在適當時機推出新案。

新美齊2026年預計有「三重頂崁段」、「高雄齊功案（新美齊分回六成）」、「新店寶元段（新美齊分回四成）」、「台中七期惠仁段」、「北投新洲美段」五筆新案取得建照，但除了「三重頂崁段」預計明年上半年拿建照外，其餘新案則在明年下半年取得建照。

新美齊 法說會

延伸閱讀

TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

領災後慰助金免跑現場！行政院推一站式服務 明起直接匯款入帳

影／新店姊弟動刀當場濺血 口角起因竟是為了這事

新北：紓困營建業 近3年建照自動展延2年

相關新聞

獨／輝達進駐北士科露曙光？已與北市府協商 朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天已找輝達協商，初步提出輝達...

南仁湖、北基董事長鍾嘉村辭職 接棒人選曝光

三地集團旗下的南仁湖（5905）、北基（8927）7日分別公告原任董事長鍾嘉村因個人事務繁忙，即日起辭任董事長職務，僅擔...

中央「首波婚育宅」超夯！剩一周申請截止 已逾1700件搶租屋

國家住都中心第3季第二波「中央社宅」招租即將於10月14日截止。據統計，這波開放的桃園「慈文安居」與台南「新都安居A」共...

住宅坪數跌破40坪創25年新低 小宅化浪潮加速成形

主計總處最新公布《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國住宅坪數平均數降至39.8坪，為1999年以來首次跌破整...

輝達進駐北士科露曙光？ 與北市府協商朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天（10月7日）已找輝達協商，初步提出輝達總部的替代方案，是T12基地、並參考公辦都更方式幫忙整合私地，符合輝達3公頃以上需求，輝達也表達願帶回研究。

北基董事長鍾嘉村弊案纏身卸任 職缺兒子鍾育霖接棒

北基董事長鍾嘉村疑涉光電案場弊案，遭橋頭地檢署依貪污治罪條例等罪起訴，3日更遭聲押。北基今天公告，鍾嘉村辭任董事長職務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。