總銷146億元「画時代」開始交屋 新美齊今明兩年營運暴衝
新美齊（2442）總座紀榮村7日在法說會後表示，新美齊旗下總銷146億元「画時代」，總戶數高達621戶，惟該案近期已取得使照，正進行交屋中，新美齊表示，全案可能跨年度至明年上半年完成交屋，不過公司目標今年衝刺全數入帳。
未來業績部分，新美齊指出，2026年預計有總銷約39.4億元「新美齊The Top」入帳，2027年則是入帳空窗期、未有新建案完工，要到2028年才有總銷29.6億元「台中14期仁平段」完工、挹注營運。
紀榮村指出，接下來公司推案上會更加聚焦目標客群，獵地上也會以都會精華區為重點，目前新美齊手中土地多擁有地段、產品規劃優勢，這是公司的競爭力所在，未來將會在適當時機推出新案。
新美齊2026年預計有「三重頂崁段」、「高雄齊功案（新美齊分回六成）」、「新店寶元段（新美齊分回四成）」、「台中七期惠仁段」、「北投新洲美段」五筆新案取得建照，但除了「三重頂崁段」預計明年上半年拿建照外，其餘新案則在明年下半年取得建照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言