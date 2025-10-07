總銷146億元「画時代」開始交屋 新美齊今明兩年營運暴衝

新美齊（2442）總座紀榮村7日在法說會後表示，新美齊旗下總銷146億元「画時代」，總戶數高達621戶，惟該案近期已取得使照，正進行交屋中，新美齊表示，全案可能跨年度至明年上半年完成交屋，不過公司目標今年衝刺全數入帳。

未來業績部分，新美齊指出，2026年預計有總銷約39.4億元「新美齊The Top」入帳，2027年則是入帳空窗期、未有新建案完工，要到2028年才有總銷29.6億元「台中14期仁平段」完工、挹注營運。

紀榮村指出，接下來公司推案上會更加聚焦目標客群，獵地上也會以都會精華區為重點，目前新美齊手中土地多擁有地段、產品規劃優勢，這是公司的競爭力所在，未來將會在適當時機推出新案。

新美齊2026年預計有「三重頂崁段」、「高雄齊功案（新美齊分回六成）」、「新店寶元段（新美齊分回四成）」、「台中七期惠仁段」、「北投新洲美段」五筆新案取得建照，但除了「三重頂崁段」預計明年上半年拿建照外，其餘新案則在明年下半年取得建照。