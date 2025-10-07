快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

和泰車：看好第4季車市銷售 明年市況估較今年佳

中央社／ 台北7日電

和泰車今天下午舉行新車發表會，展望第4季台灣車市銷售前景，和泰車預估可較2024年同期佳，10月單月銷售甚至有機會比去年同期好，估計明年台灣車市銷售比今年佳。

TOYOTA總代理和泰車今天正式發表2026年式COROLLA CROSS GR SPORT & COROLLA ALTIS GRSPORT升級車款。

觀察9月銷售，和泰車接受媒體採訪指出，與原先預期差距不大，和泰車分析，9月初政府公布新購排氣量2000cc以下小客車可減免新台幣5萬元貨物稅政策，有機會提升部分消費者購車意願，和泰車目前有13款車型可適用於小客車貨物稅減免。

展望第4季台灣車市銷售，和泰車表示，2024年第4季台灣新車掛牌數約11.37萬輛，預估今年第4季銷售有機會較去年同期佳，貨物稅減免效應可望持續在第4季發酵，加上和泰車持續推出新車款，可刺激市場需求。

至於10月銷售狀況，和泰車預估，今年10月台灣車市新車掛牌數約3.8萬輛，可較去年10月3.3萬輛成長。

展望明年台灣車市，和泰車評估會比今年銷售小幅成長，主要是今年有關稅不確定性等變數，預期明年關稅政策可望底定，此外，政府減免貨物稅效應也可延續到明年。

市場傳出和泰車爭取主力車種RAV4與Camry由日本生產改為美國製造進口，和泰車今天表示，目前「八字都還沒一撇」，不過未來不排除任何可能性。

和泰車規劃，明年COROLLA CROSS與COROLLAALTIS銷售目標分別為4萬輛與1萬輛。

和泰車 車市

延伸閱讀

3生肖未來2年迎巔峰！屬蛇最被看好 靠「直覺」翻轉事業運

搶貨物稅減徵商機 Toyota Corolla Cross及Altis升級登場

響應貨物稅減徵政策 Ford Kuga力挺價83.9萬起

Tesla Model Y大量交車+優惠利多 台灣民俗月車市銷售反而回穩

相關新聞

獨／輝達進駐北士科露曙光？已與北市府協商 朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天已找輝達協商，初步提出輝達...

南仁湖、北基董事長鍾嘉村辭職 接棒人選曝光

三地集團旗下的南仁湖（5905）、北基（8927）7日分別公告原任董事長鍾嘉村因個人事務繁忙，即日起辭任董事長職務，僅擔...

中央「首波婚育宅」超夯！剩一周申請截止 已逾1700件搶租屋

國家住都中心第3季第二波「中央社宅」招租即將於10月14日截止。據統計，這波開放的桃園「慈文安居」與台南「新都安居A」共...

住宅坪數跌破40坪創25年新低 小宅化浪潮加速成形

主計總處最新公布《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國住宅坪數平均數降至39.8坪，為1999年以來首次跌破整...

輝達進駐北士科露曙光？ 與北市府協商朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天（10月7日）已找輝達協商，初步提出輝達總部的替代方案，是T12基地、並參考公辦都更方式幫忙整合私地，符合輝達3公頃以上需求，輝達也表達願帶回研究。

北基董事長鍾嘉村弊案纏身卸任 職缺兒子鍾育霖接棒

北基董事長鍾嘉村疑涉光電案場弊案，遭橋頭地檢署依貪污治罪條例等罪起訴，3日更遭聲押。北基今天公告，鍾嘉村辭任董事長職務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。