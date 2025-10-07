和泰車：看好第4季車市銷售 明年市況估較今年佳

和泰車今天下午舉行新車發表會，展望第4季台灣車市銷售前景，和泰車預估可較2024年同期佳，10月單月銷售甚至有機會比去年同期好，估計明年台灣車市銷售比今年佳。

TOYOTA總代理和泰車今天正式發表2026年式COROLLA CROSS GR SPORT & COROLLA ALTIS GRSPORT升級車款。

觀察9月銷售，和泰車接受媒體採訪指出，與原先預期差距不大，和泰車分析，9月初政府公布新購排氣量2000cc以下小客車可減免新台幣5萬元貨物稅政策，有機會提升部分消費者購車意願，和泰車目前有13款車型可適用於小客車貨物稅減免。

展望第4季台灣車市銷售，和泰車表示，2024年第4季台灣新車掛牌數約11.37萬輛，預估今年第4季銷售有機會較去年同期佳，貨物稅減免效應可望持續在第4季發酵，加上和泰車持續推出新車款，可刺激市場需求。

至於10月銷售狀況，和泰車預估，今年10月台灣車市新車掛牌數約3.8萬輛，可較去年10月3.3萬輛成長。

展望明年台灣車市，和泰車評估會比今年銷售小幅成長，主要是今年有關稅不確定性等變數，預期明年關稅政策可望底定，此外，政府減免貨物稅效應也可延續到明年。

市場傳出和泰車爭取主力車種RAV4與Camry由日本生產改為美國製造進口，和泰車今天表示，目前「八字都還沒一撇」，不過未來不排除任何可能性。

和泰車規劃，明年COROLLA CROSS與COROLLAALTIS銷售目標分別為4萬輛與1萬輛。