中央「首波婚育宅」超夯！剩一周申請截止 已逾1700件搶租屋

國家住都中心第3季第二波「中央社宅」招租即將於10月14日截止。據統計，這波開放的桃園「慈文安居」與台南「新都安居A」共計909戶，目前申請件數已突破1,700件，反應相當熱烈。

國住都指出，兩案皆配合內政部「婚育宅」政策，特別為新婚夫妻及育有0至6歲學齡前子女的家庭保留20%戶數，盼協助婚育家庭減輕居住負擔。

國住都提醒，符合資格的家庭盡早備妥證明文件，如戶籍資料、家庭成員財產與所得清單等，於截止日前透過「安居好室入口網」完成線上申請。

在地點與租金方面，桃園市桃園區「慈文安居」位於藝文特區生活圈，共288戶，租金（含管理費）每月6,220元起；台南市東區「新都安居A」坐落於南台南副都心，共621戶，租金（含管理費）4,630元起，兩案預定於明年1月9日抽籤，最快3月1日可入住。

國住都補充，中央社宅採24小時線上申請制度，民眾可隨時上網登錄查詢申請資格與文件格式，提醒申請者務必詳閱各社宅申請須知，避免因資料不齊影響資格審查。