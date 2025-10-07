住宅坪數跌破40坪創25年新低 小宅化浪潮加速成形

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
主計總處最新公布《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國住宅坪數平均數降至39.8坪，為1999年以來首次跌破整數大關、創下25年新低；換算每人平均居住面積僅14.3坪，顯示「小宅化」趨勢持續擴散，家庭規模縮小已成台灣當代居住新常態。

報告指出，「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」支出占家庭總支出達24%，為所有類別之首，顯示居住相關成本已成家庭財務最大壓力來源。隨著房價高漲與貸款利率上升，住宅支出比重居高不下，購屋門檻逐年墊高，也讓更多家庭轉向小坪數住宅或租屋市場。

同時，家庭型態變化也推升市場對小宅需求。平均每戶人數降至2.78人，創統計以來新低；單人戶與雙薪無子女的「頂客族」快速增加，兩人家庭比例明顯攀升。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，近年房市以小坪數產品為主流，主因在於家庭結構轉變，小家庭對空間需求有限，小宅更符合實際生活型態；另一方面，土地與建築成本居高不下，建商為提高銷售效率與獲利，多傾向規劃小宅產品，供需兩端共同推動，小宅市場已成主流趨勢。

此外，不同所得族群之間的居住條件差距亦明顯擴大。報告顯示，全國住宅坪數平均為39.8坪，最高所得組達44.8坪、最低所得組僅36.3坪，兩者相差8.5坪反映出所得愈高、居住空間愈寬裕的結構現象，也凸顯有房階層之間的生活落差。

