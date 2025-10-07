北基董事長鍾嘉村弊案纏身卸任 職缺兒子鍾育霖接棒

快訊

中央社／ 台北7日電
北基董事長鍾嘉村。聯合報系資料照
北基董事長鍾嘉村。聯合報系資料照

北基董事長鍾嘉村疑涉光電案場弊案，遭橋頭地檢署依貪污治罪條例等罪起訴，3日更遭聲押。北基今天公告，鍾嘉村辭任董事長職務，職缺由兒子鍾育霖接任。

北基今天公告，鍾嘉村因個人事務繁忙，即日起辭任北基董事長職務，僅擔任董事職位，今天臨時董事會通過推舉鍾育霖為新任董事長。

鍾育霖為鍾嘉村之子，原本就是北基董事，另擔任三地開發地產公司董事長。

橋頭地檢署偵查台南將軍區光電開發弊案，2日依貪污治罪條例起訴前台南市議長、現任市議員郭信良，以及鍾嘉村等人。另外鍾嘉村又遭高雄地檢署指揮高雄市調處以涉犯證交法為由進行偵查，並帶回約談，3日依違反證交法、背信等罪向法院聲押。

