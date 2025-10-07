獨／輝達進駐北士科露曙光？已與北市府協商 朝「這備案」研議

輝達台灣總部進駐北士科T17、18，因市府希望「合意解約」與新壽有歧見陷僵局。據了解，北市府今天已找輝達協商，初步提出輝達總部的替代方案，是T12基地、並參考公辦都更方式幫忙整合私地，符合輝達3公頃以上需求，輝達也表達願帶回研究。

據了解，北市府今協商是提供其他土地選項，供輝達選擇。由於先前輝達優先考慮T1718，沒有考慮T12，是因原本輝達受MOU綁住，又顧慮T12基地難整合私地，不過市府今天允諾幫忙整合，並且評估花費經費也會比T1718少，甚至不會有地上權爭議，輝達表達願意研究。

知情人士透露，輝達若願意進駐T12，周邊私地可採公辦都更方式整合，整塊基地將達3.7公頃，未來輝達T12地上權50或70年之後，整塊地將會是市府土地；對市府來說，市府可拿輝達繳交的權利金買私地主土地，若不足再編列預算，如此就可提供土地給輝達興建總部。

至於輝達願意回去研究，也是考量T12沒有新壽的地上權綁住，未來進駐也可避免過去T1718招商爭議；另，輝達也希望未來進駐北士科對口是北市府；還有如果進駐T12預估花的經費，也不會比T17、18高。