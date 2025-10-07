桃園中壢區量價居冠 這兩區老宅房價不輸中古屋

桃園市作為雙北市人口主要移入區，成屋交易相當頻繁。永慶房產集團盤點桃園市近一年屋齡5年以上成屋實價登錄資料發現，「中壢區」成屋不僅平均單價高、交易量更是桃園市第一。「龜山區」則有近四成交易量集中在屋齡5年以下的新成屋；反之「龍潭區」、「平鎮區」則是屋齡30年以上的老宅交易占比最高，但價格卻與屋齡5~30年中古屋相當。

「中壢區」作為南桃園的發展重心，不僅各屋齡層交易量是桃園市第一，在每坪成交均價上，僅中古屋每坪成交均價略低於桃園區0.9萬元外，新屋和老宅每坪成交均價也為桃園市最高，顯示市場需求大、支撐性強。

有巢氏房屋內壢車站加盟店長黃智業指出，中壢發展時間早、生活機能健全，且工業區提供就業機會，高鐵所在的「青埔重劃區」交通便利，對於周遭行政區、甚至雙北居民有強大吸引力，帶動剛性需求。

黃智業店長指出，在中壢買房最先要考量的是工作因素，雙北市通勤族以青埔區域的新成屋為主，在地人多數優先考慮市區每坪相對便宜的三字頭中古屋。目前區域新成屋、中古屋每坪成交價都有超過一成以上的跌幅，現在進場有機會買到高CP值物件。

「龜山區」吸納雙北市外移人口，37%交易量集中在屋齡5年以下的新成屋，是桃園新成屋交易占比最高區域。永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強指出，龜山區新成屋交易量主要集中在機捷A7體育大學站一帶，最大優勢在比雙北市親民的房價、屋齡普遍新，加上便利的「基北北桃都會通」1,200元通勤月票，造就過半購屋族來自雙北市，隨著大量新屋持續交屋，短期新成屋交易量仍占一定比重。

翁志強分析，機捷A7站是近幾年才開始建設，生活機能上尚未完備，但它離長庚醫院及林口鬧區僅需5~10分鐘車程，足夠補足機能。對於想要買新房子的雙北市首購族來說，新房子每坪成交價4字頭行情、目前擁有每坪3~5萬元的議價空間，加上新青安政策鬆綁利多釋出，此區是相當不錯的選擇。

「龍潭區」、「平鎮區」的老宅交易占比直逼四成，是桃園市最高的兩個行政區，且老宅平均每坪成交單價更與中古屋相當；永慶不動產龍潭北龍加盟店東葉日舜表示，「龍潭區」新建案少，早期開發的建案到現在屋齡已高，所以老宅交易占比相對高，也因為老宅多為透天厝，因此換算每坪成交單價比中古屋高。

葉日舜指出，近年受益於科學園區設立，令龍潭住宅需求相當穩定，加上還有軍公教的剛性購屋需求，以及中古屋每坪成交價約19.4萬元，幾乎是桃園市購屋熱門行政區的一半價格，吸引外來客的青睞。

有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志指出，「平鎮區」早期設立多個工業區，有充足就業機會，建商當時也積極推案，因此市場供給以老宅為主，購屋族群也以就業需求的在地客居多，加上新建案少、中古屋漲幅不明顯，反而讓透天厝老宅每坪單價堪比中古屋。

此外，徐銘志表示，平鎮區交通便利，除了現有的鐵路地下化建設，距離中壢僅5~10分鐘車程、每坪成交均價至少便宜5萬元以上，預算有限的購屋族，可將此區列入參考。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，在北台灣捷運系統陸續建置下，讓「基北北桃」一日生活圈成形，雙北市高房價引發近年來的脫北潮，而這些外移人口讓桃園房市獲得支撐。