藥械合一吸入器廠心誠鎂與 Aerogen 達成全球霧化治療策略合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

心誠鎂（6934）7日宣布，與全球急重症吸入藥物裝置領導者Aerogen於本周共同宣布成為全球霧化器治療領域的重要戰略夥伴。在雙方達成合作後，心誠鎂將旗下醫用霧化器產品Pulmogine獨家授權予Aerogen，讓患者從醫療院所至院後照護享有無縫銜接的治療體驗。

心誠鎂是一家專注於吸入式藥械合一產品的CDMO公司，該公司表示，總部位於愛爾蘭的Aerogen，是全球首家於急重症領域中開創高效吸入藥物遞送技術的企業。其技術與多項產品目前已被全球超過75個國家的頂尖醫院採用，累積服務患者超過2,500萬人次。

Aerogen創辦人暨執行長John Power表示：「在後疫情時代對於肺部疾病治療的重視，加上出院後的治療需求，Aerogen攜手心誠能夠進一步提供從醫院到院後照護的一站式解決方案。尤其Pulmogine已於2024年2月獲美國FDA核准cross label於治療囊性纖維化（Cystic Fibrosis）的藥物Pulmozyme（dornase alfa），這將有助於Aerogen在美國及全球市場由醫療院所拓展至院後照護領域。」

心誠鎂董事長鄭傑升表示，心誠鎂專注於藥物專屬霧化器的研發已逾十年，持續為藥廠與病患提供專業且舒適的治療方案。能成為Aerogen進軍院後照護市場的策略夥伴，代表國際市場對心誠鎂專業能力的肯定。透過Aerogen在多國的經營與銷售團隊，將有助於帶動公司營收成長，並壯大其醫用霧化器在全球市場的領先地位。

心誠鎂表示，此次策略合作除了涵蓋Pulmogine的獨家授權外，雙方亦將攜手優化現有產品，結合彼此核心技術進行加值開發，以造福更多患者。未來，也將積極探索更廣泛的合作機會，攜手拓展全球霧化治療市場，共享成長契機。

